Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare capace di intendere e volere: cos'è emerso dalla perizia psichiatrica

“Capace di intendere e di volere”. È quanto emerso dalla perizia psichiatrica su Moussa Sangare, il 30enne accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne barista uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola (Bergamo). Per lo psichiatra l’uomo, che andrà a processo il prossimo settembre, è “Un narcisista senza rimorso, non c’è vizio di mente”.

La perizia psichiatrica su Moussa Sangare

La perizia psichiatrica depositata nell’ambito del processo per l’omicidio di Sharon Verzeni ha stabilito che Moussa Sangare, accusato del delitto, era perfettamente capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

Secondo la relazione redatta dalla psichiatra Giuseppina Paulillo, l’imputato presenta un disturbo di personalità misto, con tratti narcisistici e antisociali, e un disturbo da uso di cannabinoidi, ma non soffre di alcuna patologia che possa aver compromesso la sua lucidità.

ANSA Il luogo dove è avvenuto l’omicidio di Sharon Verzeni, del quale è accusato Moussa Sangare

L’analisi ha inoltre escluso la presenza di deliri o sintomi psicotici, sottolineando che Sangare ha agito con piena consapevolezza delle proprie azioni: L’uomo sarebbe quindi lucido, e nelle facoltà di difendersi in aula durante il processo.

Verso il processo

La conclusione della perizia è ovviamente stata vista come un punto cruciale nel procedimento: l’esame specialistico, infatti, rispondeva al quesito sollevato dalla difesa sull’eventuale vizio di mente dell’imputato.

L’esito ha però confermato la totale imputabilità di Sangare, che quindi dovrà affrontare il processo per omicidio volontario aggravato senza possibilità di attenuanti legate a infermità psichiche.

La perizia verrà discussa ufficialmente nell’udienza fissata per il 22 settembre, quando accusa e difesa potranno confrontarsi sulle conclusioni depositate.

L’omicidio di Sharon Verzeni

La vicenda ha avuto inizio nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024, quando Sharon Verzeni, 33 anni, è stata aggredita e colpita a morte mentre faceva una passeggiata a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, di rientro da lavoro.

A un mese dall’omicidio, Moussa Sangare è stato individuato dai carabinieri come responsabile e ha confessato di averla accoltellata in seguito a un presunto “raptus”.

Il procedimento penale ai danni di Sangare, che nel frattempo è stato condannato (il 16 luglio 2025) a 3 anni e 8 mesi di reclusione per i maltrattamenti verso la madre e la sorella, lo vede imputato per omicidio volontario aggravato da futili motivi, premeditazione e minorata difesa della vittima.