Omicidio Simone Concas a Bari Sardo, il mistero del coltello usato dal 16enne e la telecamera non funzionante

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso a coltellate a Bari Sardo dal fratello della ragazza che aveva appena investito. Il 16enne fermato per il delitto ha affermato che il coltello fosse della vittima, la quale, secondo quanto dichiarato, perseguitava da giorni la sorella arrivando anche a insultarla in pubblico. Una versione al vaglio degli inquirenti, così come la posizione del fidanzato della 22enne.

L’omicidio di Simone Concas

Gli investigatori sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’omicidio di Concas, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 luglio nel piccolo comune sardo della provincia dell’Ogliastra.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe travolto con la propria auto la 22enne Erika probabilmente dopo una lite scoppiata nei pressi di un campo sportivo, schiacciandola contro un masso. Il 19enne avrebbe poi cercato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto dal fratello e dal fidanzato della ragazza.

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La versione del 16enne

Da lì sarebbe nata una colluttazione, culminata con due fendenti mortali sferrati dal minorenne contro Concas. I due avrebbero cercato di scappare prima di essere rintracciati e portati in caserma per essere interrogati.

Ascoltato dai carabinieri, secondo quanto riportato da La Vita in Diretta, il 16enne avrebbe ammesso le sue responsabilità, raccontando che la vittima perseguitava da settimane la sorella ovunque.

Stando alla sua versione, il 19enne era un conoscente del fidanzato della 22enne, di cui si sarebbe invaghito. Non è chiaro se tra i due ci fosse stata una storia.

Alcuni giorni prima, Concas avrebbe avvicinato la studentessa per parlarle, mentre lei si trovava al mare con il fidanzato, il fratello e un gruppo di amici.

La ragazza l’avrebbe invece respinto e il 19enne avrebbe aggredito verbalmente la 22enne, insultandola davanti a tutti. Da quell’episodio, Erika avrebbe cominciato ad avere paura di lui.

Le indagini sul delitto a Bari Sardo

Nella giornata di mercoledì Concas ha travolto la studentessa, finita in ospedale con una frattura al setto nasale e alla gamba: sarà presto dimessa e tornerà a camminare normalmente.

In attesa dell’udienza di convalida del fermo nel carcere di Quartuccio di Cagliari, con l’accusa di omicidio volontario, il 16enne ha dichiarato che il 19enne avesse portato il coltello, utilizzato poi contro di lui.

Una circostanza che gli inquirenti stanno verificando, mentre si valuta l’iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento del fidanzato della 22enne, Dennis Loi, 21 anni.

Per sostenere la sua versione, il minorenne ha indicato agli investigatori una telecamera installata sul palo della luce nel punto in cui è scoppiata la lite finita nel sangue, che però non potrà essere d’aiuto alle indagini perché non stava registrando.