Omicidio suicidio a Bologna, Roberto Rizzioli uccide la moglie Gianna Galletti a colpi di pistola: era malata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un nuovo caso di omicidio suicidio si è verificato a Bologna, dove Roberto Rizzioli ha ucciso la moglie Gianna Galletti a colpi di pistola prima di togliersi la vita con la stessa arma, regolarmente detenuta. Lui aveva 81 anni, lei 86. Stando ai primi accertamenti, lei avrebbe avuto una grave malattia.

Omicidio suicidio a Bologna: cos’è successo

A lanciare l’allarme, attorno alle ore 6,30 del mattino di sabato 11 luglio, sono stati i vicini di casa della coppia, che hanno trovato i due corpi senza vita.

Come riportato da Il Resto del Carlino, la porta della loro abitazione era socchiusa ed è stato trovato un biglietto d’addio in bella vista con le ultime volontà e riferimenti al testamento. In base ai primi accertamenti effettuati dalla Polizia a spingere l’uomo a compiere l’omicidio suicidio sarebbero state le condizioni di salute della moglie, che avrebbe avuto una grave malattia.

Tre i colpi di pistola (una rivoltella regolarmente detenuta): due contro la moglie, che era nel letto (non si sa se fosse sveglia), e uno per sé.

Il racconto della vicina sull’omicidio suicidio

Giorgia, inquilina di un appartamento al quinto piano del palazzo dove vivevano Roberto Rizzioli e Gianna Galletti ha raccontato: “Era l’alba. C’è stato un botto, un rumore forte, come un mobile che cade o un tuono“.

La donna ha poi aggiunto: “Ero nel dormiveglia, non mi sono resa conto e mai avrei potuto immaginare si trattasse di spari. Mi ha svegliato il cane che si è spaventato talmente tanto da graffiare il pavimento”.

Il racconto su Roberto Rizzioli e Gianna Galletti

La stessa vicina ha riferito che Roberto Rizzioli e Gianna Galletti “erano proprio due persone tranquille“. E ha aggiunto: “Non li ho mai sentiti litigare, mai un tono sopra le righe. Erano legatissimi: una vita in simbiosi”.

La donna ha dichiarato ancora: “Non so se Gianna stesse male. Era una signora anziana, aveva qualche anno più di lui, ma stava anche benino per la sua età”.

Il suo pensiero finale sulla coppia morta a Bologna: “Voglio pensare che abbiano deciso insieme di andarsene insieme dopo una vita passata solo loro due. Magari è solo un pensiero romantico e la verità è un’altra, ma lasciatemi sperare che davvero sia andata così”.