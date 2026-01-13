Omicidio - suicidio a Cameri in provincia di Novara, 88enne uccide la moglie 83enne malata e si toglie la vita

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Omicidio-suicidio a Cameri, in provincia di Novara. Un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 83 anni con un colpo di pistola, e poi ha rivolto l’arma contro sé stesso togliendosi la vita. A quanto risulta, la donna era malata da tempo. La coppia di anziani viveva in una villetta di strada Ceppo, zona residenziale del comune. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

L’ipotesi principale è quella dell’omicidio-suicidio

L’allarme alle forze dell’ordine è stato lanciato nella tarda mattinata di martedì 13 gennaio.

Alla luce del primo sopralluogo effettuato dai carabinieri giunti nella villetta di strada Ceppo, l’ipotesi più plausibile è quella dell’omicidio-suicidio. Ma per il momento le altre piste non sono state escluse in maniera completa.

Allarme lanciato dal figlio della coppia

Secondo quanto riportato da La Stampa, la donna di 83 anni era da tempo malata di demenza senile e veniva accudita dal marito. Pur non essendo più autosufficiente, l’uomo si prendeva cura della moglie.

In base alla ricostruzione dei carabinieri, l’anziano avrebbe sparato alla donna durante la notte, probabilmente mentre lei dormiva. Poi, con la stessa pistola legalmente detenuta, l’88enne si è tolto la vita.

I corpi sono stati ritrovati nella camera da letto della casa di Cameri. A lanciare l’allarme è stato il figlio che, non avendo notizie dei genitori, in tarda mattinata si è recato nell’abitazione. L’uomo vive poco lontano dalla villetta della coppia.

L’intervento del medico legale

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, insieme al medico legale, il quale non ha potuto far altro che constatare i decessi di marito e moglie trovati nella casa in provincia di Novara.

Nelle ore successive, i militari hanno ascoltato anche i familiari delle vittime. Tuttavia, in base ai riscontri l’ipotesi più plausibile è quella del suicidio seguito all’omicidio della donna che, come detto, era da tempo malata.

Poche settimane fa a Uggiate con Ronago, in provincia di Como, una coppia di anziani è stata trovata senza vita. Anche in questo caso la pista seguita dai carabinieri è stata quella dell’omicidio-suicidio.