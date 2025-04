Omicidio-suicidio a Confienza vicino Pavia, uccide la moglie con un coltello e si toglie la vita col fucile

Avrebbe ucciso la moglie con un coltello per poi togliersi la vita usando un fucile. È quanto sarebbe successo a Confienza, in provincia di Pavia, in uno scenario che assume i contorni di un omicidio-suicidio. Le vittime sono un uomo di 68 anni e una donna di 66.

Tragedia a Confienza, vicino Pavia

Una tragedia scoperta, tristemente, da una parente delle vittime. A Confienza, in provincia di Pavia, un uomo di 68 anni e la moglie di 66 sono stati rinvenuti privi di vita all’interno della loro abitazione.

È successo in vicolo Castellazzo. Da almeno tre giorni la coppia non dava notizie e non si faceva vedere nel paese, per questo la nuora, in possesso delle chiavi di casa, martedì 8 aprile si è recata presso la residenza dei coniugi.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Omicidio suicidio a Confienza, in provincia di Pavia: un uomo di 68 anni avrebbe ucciso la moglie con un coltello da cucina per poi togliersi la vita sparandosi con un fucile

Secondo La Stampa, la nuora avrebbe dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Vigevano per gli opportuni rilievi.

Il corpo della donna si trovava sul pavimento della cucina, mentre il cadavere del marito si trovava all’interno di un gabbiotto esterno all’abitazione.

L’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Il Giorno scrive che, stando alle indiscrezioni, il corpo della 66enne si trovava in cucina con ferite da arma da taglio. Sembrerebbe che la donna sia stata uccisa con un coltello da cucina.

Come già detto, invece, il cadavere del 68enne si trovava in una pertinenza esterna all’abitazione. Accanto al corpo dell’uomo sarebbe stato rinvenuto un fucile da caccia probabilmente usato per un gesto volontario. L’arma è risultata regolarmente registrata. La Provincia Pavese scrive che gli investigatori starebbero considerando l’ipotesi di un omicidio-suicidio, ma le indagini in tal senso sono ancora in corso.

Le indagini

L’informatore Vigevanese scrive che la coppia aveva un figlio che risiede altrove. Come già detto, da giorni i coniugi erano spariti dalla circolazione, come riferiscono alcuni residenti.

Non è dato sapere, per il momento, se tra marito e moglie vi fossero tensioni. Gli inquirenti dovranno cercare di collocare in una data precisa la morte della coppia. All’interno dell’abitazione sono in corso i rilievi scientifici.

Recentemente una tragedia simile si è consumata a Montignoso, vicino Massa-Carrara: una coppia di coniugi era stata trovata priva di vita dentro casa. L’allarme era stato dato dai vicini preoccupati dopo aver dito alcuni colpi di arma da fuoco.