Omicidio suicidio a Milano, Davide Pasqualini uccide la madre Giovanna Brusoni e si lancia dall'ottavo piano

Omicidio suicidio a Milano, in zona Corvetto. Un uomo di 44 anni, Davide Pasqualini, si è gettato dall’ottavo piano di un palazzo all’interno del quale, in un appartamento, è stata trovata la madre, Giovanna Brusoni, uccisa a coltellate. È accaduto in via Scheiwiller intorno alle 8.30 del mattino. Dopo l’allarme per il suicidio, gli agenti della polizia sono entrati in casa, insieme ai vigili del fuoco, e hanno trovato la donna, di 73 anni, deceduta e con evidenti segni di violenza.

Ipotesi omicidio suicidio

Davide Pasqualini è morto sul colpo: all’arrivo dei soccorritori, infatti, non c’era più nulla da fare.

Sul corpo di Giovanna Brusoni, trovata all’interno di un appartamento al secondo piano in zona Corvetto a Milano, sono state rinvenute ferite di arma da taglio.

Sul posto è arrivato anche il medico legale e la pm Alessia Menegazzo.

La madre uccisa a coltellate

Gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica di ciò che è avvenuto in casa: l’ipotesi principale è quella dell’omicidio-suicidio.

Il figlio, infatti, avrebbe ucciso la madre a coltellate (visti i degni ritrovati sul corpo della donna), per poi salire all’ottavo piano del palazzo e togliersi la vita buttandosi di sotto.

Chi erano Domenico Pasqualini e Giovanna Brusoni

Sembra che i due vivessero insieme nell’appartamento al secondo piano in cui si è consumata la tragedia.

Stando a quanto riferito da TgCom, non sarebbero emersi precedenti penali o segnalazioni particolari riguardo situazioni di disagio note ai servizi sociali o alle forze dell’ordine.

Alcuni vicini avrebbero riferito di rapporti tranquilli tra madre e figlio, ma gli investigatori starebbero approfondendo eventuali elementi di tensione o difficoltà recenti.