Omicidio - suicidio a Ostia, uomo uccide la madre e poi si toglie la vita: aperta indagine, cosa si sa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un tragico omicidio-suicidio si è verificato nella mattinata a Ostia, in un appartamento al quarto piano di via Mare di Tasman. Un uomo italiano di 54 anni ha soffocato l’anziana madre di 83 anni e, dopo qualche ora, si è tolto la vita gettandosi dal balcone. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato, con gli agenti al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Dramma a Ostia, possibile omicidio-suicidio

Una tragedia si è consumata all’interno di un’abitazione situata al quarto piano di una palazzina in via Mare di Tasman 20, a Ostia.

Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti delle Forze dell’Ordine, un uomo italiano, incensurato e nato nel 1972, ha ucciso la madre anziana di 83 anni soffocandola molto probabilmente con un cuscino tra la notte e le prime ore del mattino.

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L’uomo ha poi atteso qualche ora all’interno dell’appartamento prima di compiere il gesto estremo, lanciandosi nel vuoto (dal balcone secondo alcune fonti, dalla finestra secondo altre) e precipitando in strada, dove il suo corpo è stato rinvenuto senza vita.

Le ipotesi sul movente

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle Volanti, il personale del distretto di Polizia di Ostia, la Scientifica e il medico legale per effettuare i rilievi di rito.

All’interno dell’abitazione gli investigatori non hanno trovato biglietti d’addio né messaggi di spiegazione. La pista principale seguita da chi indaga punta al forte stato di prostrazione dell’uomo, fortemente provato dalla grave malattia che affliggeva l’anziana madre.

Gli inquirenti proseguono gli accertamenti coordinati dall’autorità giudiziaria per completare la ricostruzione della dinamica temporale del delitto.

I dati su omicidi in famiglia e suicidi in Italia

Quanto accaduto riporta l’attenzione sui dati relativi ai reati violenti in ambito domestico e alle emergenze sociali nel Paese. Secondo il report sugli omicidi volontari pubblicato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale (Ministero dell’Interno) relativo al 2025, in Italia si sono registrati 286 omicidi volontari, con un calo del 15% rispetto ai 335 dell’anno precedente.

Di questi, 128 delitti sono avvenuti in ambito familiare o affettivo (-19% rispetto ai 158 del 2024), registrando 85 vittime di sesso femminile. Parallelamente, sul fronte dei suicidi, i dati diffusi da Telefono Amico Italia e dall’Istat indicano che in Italia si tolgono la vita mediamente 10 persone al giorno, superando i 300 casi al mese per un totale annuo che ha toccato quota 3.934 decessi.

Le analisi evidenziano 1.927 casi tra gli adulti dai 35 ai 64 anni e 1.455 tra gli over 65, evidenziando il forte impatto del disagio sociale e la crescente richiesta di supporto psicologico.