Omicidio - suicidio a Rivalta, parla l'amica di Susy Carbone: "Lui era uno tranquillo, non litigavano"

Si ipotizza un omicidio – suicidio a Rivalta, nel Torinese: Susy Carbone, 54 anni, è stata trovata morta in casa, mentre Alessandro Ranieri, 55 anni, è stato rinvenuto senza vita nel Lago di Avigliana. Una vicina e amica della donna ha parlato di un uomo pacifico e di una coppia normale, sebbene avessero di recente affrontato un lutto importante.

Rivalta, il possibile omicidio-suicidio

Le parole della vicina di casa offrono spunti di riflessione dietro il possibile omicidio-suicidio avvenuto a Rivalta, in provincia di Torino. Parlando di Alessandro Ranieri, l’uomo trovato morto nel Lago Grande di Avigliana, la testimone sottolinea come il 55enne non avesse mai dato segnali di aggressività, pur ammettendo che aveva vissuto alcune vicissitudini personali.

“Non litigavano, lui era molto tranquillo, pacifico” ha confermato la donna. “Ha avuto un po’ di problemi ma non era aggressivo. Da quello che perlomeno si è visto fino a oggi”.

ANSA

La vicina di casa Rosa con il sindaco di Rivalta Sergio Muro

Il lutto per la morte del fratello

La donna ha aggiunto però un possibile elemento rilevante del contesto familiare: la coppia aveva recentemente vissuto un grave lutto, la perdita di un fratello per Susy Carbone.

“Una famiglia devastata, perché avevano appena perso un fratello l’anno scorso, e adesso questa tragedia” ha spiegato. “Una famiglia che sarà da ricomporre. Era il fratello della signora, Pietro”.

Tuttavia l’amica di Susy è apparsa categorica: questo dolore non sembrava aver minato la relazione. “No, assolutamente” ha affermato. “Aveva il suo lutto, se lo elaborava a modo suo ma non andava a intaccare il rapporto di coppia, questo è sicuro. Stavano insieme con Alessandro credo da 5 anni. Ma conoscevo più lei che lui”.

Chi era Alessandro Ranieri

Un altro elemento significativo, che in un certo senso collide con quanto accaduto alla coppia di Rivalta, è il fatto che Alessandro Ranieri avesse iniziato a “ingranare” dal punto di vista professionale come elettricista.

“Lui era italiano. Aveva trovato lavoro da poco, a tempo indeterminato” ha confermato la donna. Un dettaglio che rende ancora più difficile comprendere cosa abbia potuto spingerlo a un gesto tanto estremo.

La tragedia di Rivalta

Susy Carbone è stata trovata morta in casa con un colpo alla testa, mentre il compagno 55enne è stato ritrovato poche ore dopo nel Lago Grande di Avigliana, dove si sarebbe tolto la vita.

In base a quanto ricostruito, Ranieri soffriva da tempo di una grave depressione e aveva recentemente ripreso le cure, su insistenza della moglie. I carabinieri ritengono che l’uomo possa averla uccisa al culmine di una lite.

Susy Carbone lavorava come ambulante e aveva un figlio da una precedente relazione. Il fratello Pietro Carbone, consigliere comunale di Rivalta, era scomparso nel 2024.