Omicidio - suicidio a Rivalta, Susy Carbone uccisa da Alessandro Raneri dopo la lite: chi erano le due vittime

Stanno emergendo dettagli sul caso di Rivalta di Torino, dove sono stati trovati morti a distanza di poche ore Susy Carbone e Alessandro Ranieri, marito e moglie. I carabinieri hanno ipotizzato che possa trattarsi di un omicidio – suicidio a seguito di una lite. L’uomo aveva da poco ripreso le cure per una grave depressione, convinto proprio dalla moglie.

La ricostruzione del femminicidio di Rivalta

Secondo le informazioni emerse dalle indagini, Assunta Carbone, detta Susy, sarebbe stata uccisa nella mattinata del 26 giugno. La causa del decesso sarebbe stato un violento colpo alla testa assestato con un corpo contundente.

I carabinieri, che stanno indagando su quanto accaduto, ritengono molto probabile che a uccidere la donna sia stato il marito, Alessandro Ranieri, trovato morto nella mattinata dello stesso giorno al Lago Grande di Avigliana.

ANSA La casa dove è stata ritrovata Susy Carbone

Pochi dubbi anche sul fatto che la morte dell’uomo sia riconducibile a un suicidio. Sono stati gli stessi carabinieri a scoprire il corpo di Carbone, durante le indagini sulla morte di Ranieri.

Le difficoltà di Alessandro Ranieri

Alessandro Ranieri, 55 anni, lavorava come elettricista in una ditta di allarmi di Torino, ma stando a quanto riportato dal sito di informazione locale Torino Today, era rimasto per lungo tempo disoccupato.

L’uomo sarebbe stato anche a lungo in cura per una grave forma di depressione. Dopo aver interrotto la terapia, l’avrebbe ripresa di recente, convinto proprio dall’insistenza della moglie.

Il suo corpo è stato recuperato in mattinata dal Lago Grande di Avigliana, dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Chi era Susy Carbone

Assunta Carbone, detta Susy, lavorava come ambulante per una ditta di alimentari del comune di Orbassano, vicino a Rivalta di Torino. Aveva un figlio, già maggiorenne, nato da un’altra relazione.

Carbone era sorella del consigliere comunale di Rivalta Pietro Carbone, scomparso nel 2024 a seguito di una grave malattia. Era diventato noto per il suo attivismo in favore delle persone disabili, dopo essere rimasto in sedia a rotelle per un incidente.