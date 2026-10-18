Omicidio-suicidio a Roma, 88enne spara alla moglie malata e poi si uccide: i corpi trovati dal figlio

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Tragedia in viale dei Colli Portuensi, a Roma: un pensionato di 88 anni, Franco Consoli, avrebbe sparato e ucciso la moglie, Maria Pia Cipriani, 87 anni, per poi rivolgere l’arma contro se stesso e togliersi la vita. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, che ha subito chiamato il 112. Secondo le prime indiscrezioni, la donna era malata oncologica, ma i motivi del gesto sono ancora da chiarire. Lo scenario si presenta come un omicidio-suicidio.

Presunto omicidio-suicidio a Roma

Gli accertamenti sono ancora in divenire. Come ricostruisce Roma Today, l’allarme è scattato alle 13:45 di domenica 18 ottobre, quando da un’abitazione al civico 242 di viale Colli Portuensi, a Roma, un uomo ha composto il numero unico delle emergenze 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Paolo e i colleghi della Polizia Scientifica. Secondo i primi rilievi, lo scenario si presenta come un omicidio-suicidio.

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Le vittime sono un pensionato di 88 anni, Franco Consoli, e la moglie di 87 anni, Maria Pia Cipriani. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe sparato contro la donna per poi rivolgere l’arma contro se stesso e togliersi la vita.

Per il momento non è stato accertato il movente. Emerge, scrive Repubblica, che la donna fosse malata oncologica. Il figlio si era recato in casa dei genitori perché non riusciva a mettersi in contatto con loro.

Le indagini

L’arma utilizzata per il presunto omicidio-suicidio sarebbe una pistola. Maria Pia Cipriani, scrive Ansa, era malata terminale. La pistola è risultata regolarmente detenuta.

Il Corriere della Sera scrive che negli ultimi tempi Franco Consoli risultava oltremodo preoccupato per le condizioni di salute della moglie. Canale 10 scrive che l’anziano sarebbe stato in possesso di diverse armi.

Un altro dramma della disperazione?

La prima ipotesi degli inquirenti è che quello consumatosi in viale dei Colli Portuensi sia l’ennesimo dramma della disperazione. Solamente il 31 agosto, ad esempio, in via dell’Antracite 12, nel quartiere Pietralata, sono stati trovati i corpi di Luca Ambasciano (42 anni), della moglie Valentina Pambianco (41), della figlia Bianca (5) e del loro cane Teo. La prima a morire sarebbe stata la bambina, affetta da una grave disabilità sin dalla nascita.

L’11 luglio, invece, a Bologna l’81enne Roberto Rizzioli ha ucciso la moglie Gianna Galletti (86 anni) a colpi di pistola per poi togliersi la vita. La donna era malata da tempo.