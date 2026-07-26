Omicidio-suicidio, anziano uccide la moglie malata e poi si spara: è successo in una casa di cura di Cunardo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo di 85 anni ha sparato alla moglie di 77 che da alcuni mesi si trovava in una casa di cura dopo essere stata colta da un malore molto grave. La donna è morta sul colpo e l’85enne, subito dopo, ha rivolto l’arma contro sé stesso per togliersi la vita. È successo in una Rsa di Cunardo, in provincia di Varese. L’anziano, come faceva ogni giorno, è andata a trovare la moglie, ma questa volta portando con sé una pistola.

Cunardo, spara alla moglie e poi si toglie la vita

La coppia di anziani era residente a Colmegna una frazione di Luino. F.R., queste le iniziali dell’85enne, come ogni giorno da qualche mese a questa parte ieri, sabato 25 luglio, è andato a trovare la moglie 77enne, I.C. le sue iniziali.

La donna si trovava nella casa di cura Le Terrazze di Cunardo dopo essere stata colpita da un grave malore, perché aveva bisogno di assistenza qualificata e continua.

ANSA

L’episodio è accaduto in una casa di cura di Cunardo (Varese)

Entrato nella stanza per la visita, l’85enne ha estratto una pistola di piccolo calibro, regolarmente detenuta, e ha sparato un colpo alla moglie, uccidendola. Poco dopo, con la stessa arma, si è tolto la vita. L’intervento del personale della casa di cura è stato immediato, ma la sequenza è durata pochi istanti e non c’è stato nulla da fare.

Inutili anche i soccorsi arrivati poco dopo. Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo non avrebbe lasciato messaggi scritti. La coppia di Luino non aveva figli e aveva trascorso la vita insieme.

Probabilmente la lontananza dalla moglie e le condizioni di salute di quest’ultima sono tra i motivi scatenanti del gesto, ma gli accertamenti delle forze dell’ordine sono ancora in corso.

Le parole del sindaco di Luino, dove la coppia viveva

“Si tratta di una tragedia famigliare nata dalla malattia della moglie”, ha commentato il sindaco di Luino Andrea Pellicini.

“Davanti a una tragedia famigliare che nasce da questi presupposti noi non possiamo fare altro che stringerci ai famigliari chiusi nel loro dolore e metterci a loro disposizione come comunità”, ha proseguito il primo cittadino, le cui parole sono state riportate dal sito di informazione locale Malpensa 24.

Nel comune di Luino, in provincia di Varese sul lago Maggiore, vivono alcuni parenti della coppia di anziani.