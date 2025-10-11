Omicidio-suicidio nel Modenese, 86enne strangola la moglie e poi si getta nel vuoto

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Omicidio-suicidio a Mirandola nel Modenese, un uomo di 86 anni ha strangolato la moglie di 84 anni e poi si è gettato da un balcone del terzo piano, del palazzo in cui vivevano. Da una prima ricostruzione, sembra che la donna fosse affetta da demenza senile. È il secondo caso in provincia di Modena a distanza di pochi giorni.

L’omicidio-suicidio nel Modenese

Come riporta Il resto del Carlino, l’omicidio è avvenuto in una palazzina in via San Faustino.

L’86enne avrebbe strangolato la moglie sul divano per poi togliendosi la vita lanciandosi da un balcone del terzo piano.

Mirandola, dove è avvenuto l’omicidio-suicidio

Sembra che la donna fosse malata, affetta da demenza senile. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola.

Le indagini della polizia

L’omicidio-suicidio è avvenuto intorno alle 8:30 dell’11 ottobre 2025.

Le autorità, a quell’ora, sono state contattate da alcuni residenti che hanno segnalato il ritrovamento del corpo senza vita dell’anziano in via San Faustino.

L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’86enne.

Presenti anche diversi agenti della polizia che, entrati all’interno dell’abitazione della vittima, hanno trovato anche il corpo senza vita della moglie dell’anziano.

Il precedente a Castelfranco Emilia

Solo pochi giorni prima dell’11 ottobre 2025, una tragedia simile è avvenuta a Castelfranco Emilia dove un anziano di 92 anni ha ucciso la moglie Maria Capitati di 88.

L’uomo ha accoltellato la donna alla gola per poi gettarsi dalla finestra. A sgozzare la donna, affetta da Alzheimer, è stato l’ex calzolaio modenese Enzo Manzini. L’uomo dopo il volo nel vuoto era morto sul colpo.