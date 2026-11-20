Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Polizia di Stato ha diffuso la fotografia dell’uomo sospettato dell’omicidio di Mohamed Madoub, il 44enne di origine marocchina ucciso a colpi di forbici il 13 novembre nel quartiere Torpignattara, a Roma. A una settimana dal delitto, il presunto responsabile è ancora ricercato e la Procura capitolina ha deciso di rendere pubblica la sua immagine per chiedere la collaborazione dei cittadini.

Omicidio a Torpignattara, diffusa la foto del presunto assassino

La fotografia è stata divulgata venerdì 20 novembre attraverso i canali ufficiali della Polizia di Stato e trasmessa agli organi di informazione, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma.

L’uomo ritratto è sospettato di essere l’autore dell’aggressione mortale avvenuta una settimana prima in via di Torpignattara. La sua identità è ancora in corso di accertamento.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Roma, che sta cercando di ricostruire gli spostamenti del ricercato dopo la fuga. La decisione di pubblicare la fotografia punta a ottenere segnalazioni da persone che potrebbero averlo visto o riconosciuto.

Mohamed Madoub ucciso con le forbici davanti alla compagna

L’omicidio risale alla sera di venerdì 13 novembre, intorno alle 22:30, all’altezza del civico 37 di via di Torpignattara. La vittima, Mohamed Madoub, 44 anni, era stata aggredita al culmine di una lite e colpita ripetutamente con un paio di forbici. La violenza si era consumata in strada, davanti alla compagna dell’uomo, una donna italiana di 31 anni.

All’arrivo dei soccorritori del 118, le condizioni del 44enne erano gravissime. I tentativi di salvarlo si erano rivelati inutili.

Durante i primi accertamenti, gli investigatori avevano recuperato un paio di forbici da cucina e alcuni indumenti con tracce di sangue in un’aiuola tra via di Torpignattara e via Francesco Baracca.

Tra le ipotesi investigative figura anche quella di un litigio per un debito di circa 20 euro, circostanza che resta da verificare.

L’appello della Polizia: il numero per segnalare il ricercato

La diffusione della fotografia rappresenta un nuovo passaggio nelle indagini coordinate dalla Procura di Roma. Gli investigatori chiedono a chiunque abbia informazioni sull’uomo ritratto di mettersi in contatto con la Squadra Mobile, senza tentare di rintracciarlo autonomamente.

Il numero indicato dalla Polizia per le segnalazioni è 334 6903295. L’appello è rivolto anche a chi potrebbe aver incontrato il sospettato nei giorni successivi all’omicidio. Le ricerche proseguono per identificarlo e accertare le sue eventuali responsabilità nella morte del 44enne.