Omicidio Tramontano, perché la cognata di Impagnatiello è stata condannata: risarcirà la famiglia di Giulia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La cognata di Alessandro Impagnatiello, Laura Ciuladaite, è stata condannata perché intestataria dell’auto che al momento dell’omicidio apparteneva all’assassino reo confesso di Giulia Tramontano. La vettura sarebbe stata venduta alla donna in maniera fittizia, per far risultare Impagnatiello nullatenente e ridurre l’entità del risarcimento alla famiglia della vittima.

La condanna della cognata di Impagnatiello

Il tribunale civile di Milano ha condannato la cognata di Alessandro Impagnatiello, Laura Ciuladaite, a risarcire la famiglia di Giulia Tramontano di 20mila euro e a pagare altri 5mila euro di spese legali.

La donna era intestataria dell’auto che, al momento dell’omicidio di Giulia Tramontano, apparteneva a Impagnatiello, assassino reo confesso della donna. Nel bagagliaio di quella stessa auto, Impagnatiello avrebbe nascosto il corpo della compagna per giorni.

ANSA Alessandro Impagnatiello durante il processo

Il tribunale sostiene che la macchina sia stata intestata alla donna con il preciso obiettivo di far risultare Impagnatiello nullatenente, e quindi di non costringerlo a pagare i risarcimenti dovuti alla famiglia di Tramontano.

L’auto venduta per metà del suo valore

L’auto è stata venduta ad agosto 2023 da Alessandro Impagnatiello a Laura Ciuladaite attraverso il marito di lei, Omar Impagnatiello, fratello di Alessandro. Omar era stato incaricato dal fratello di gestire i suoi beni mentre lui si trovava in carcere.

La vettura sarebbe stata venduta per 10mila euro. Secondo i giudici però, il suo valore era almeno doppio rispetto a quello stabilito. I legami tra le persone coinvolte nella trattativa hanno fatto concludere che la transazione fosse studiata per sabotare i risarcimenti.

La cifra precisa dei risarcimenti alla famiglia Tramontano deve ancora essere stabilita in sede civile. Impagnatiello però risulta nullatenente e quindi il denaro arriverà solo dal fondo del Ministero dell’Interno per le vittime di reati violenti intenzionali.

Il furto e la questione dell’assicurazione

Il tribunale di Milano ha inoltre acquisito la deposizione della compagnia assicurativa che copre i danni per l’auto in questione, visto che stando alla denuncia della cognata di Impagnatiello, questa risulterebbe rubata.

La compagnia si è però rifiutata di risarcire Ciuladaite, in quanto: “sono emersi elementi contraddittori e anomali tali da ritenere che i danni lamentati in relazione all’evento occorso il 28/10/2024 non appaiono riconducibili alla dinamica denunciata” come recitano gli atti del tribunale.