Omicidio Tramontano, sorella di Giulia all'attacco di Impagnatiello dopo la condanna della cognata: "Feccia"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La sorella di Giulia Tramontano, Chiara, ha duramente commentato la condanna della cognata di Alessandro Impagnatiello. Il tribunale ha confermato in sede civile che la famiglia dell’assassino reo confesso di Tramontano aveva tentato di nascondere ai giudici parte del patrimonio dell’uomo, in modo da ridurre l’entità del risarcimento dovuto alla famiglia della vittima.

La sentenza contro la cognata di Impagnatiello

Nella giornata di ieri 27 agosto il tribunale civile di Milano ha condannato la cognata di Alessandro Impagnatiello come intestataria dell’auto appartenuta all’assassino reo confesso di Giulia Tramontano.

Impagnatiello avrebbe venduto la vettura alla moglie del fratello Omar ad agosto del 2023, quando già era in carcere. In questo modo sarebbe poi risultato nullatenente durante i processi.

ANSA Alessandro Impagniatiello

La macchina, che era la stessa in cui il corpo di Tramontano era rimasto nascosto per giorni dopo l’omicidio, sarebbe inoltre stata ceduta per 10 mila euro, cifra pari a circa la metà del suo valore di mercato.

I risarcimenti alla famiglia Tramontano

L’esatto ammontare dei risarcimenti che spettano alla famiglia Tramontano sarà definito soltanto da un processo civile, ma i due gradi di giudizio penali hanno definito alcune provvisionali.

I giudici hanno stabilito che ai genitori spettano 200 mila euro a testa, mentre il fratello e la sorella di Giulia Tramontano dovranno riavere 150mila euro ciascuno da Impagnatiello.

L’uomo però, anche grazie alla vendita dell’auto, risulta nullatenente. Il solo denaro che la famiglia della vittima otterrà sarà quello del fondo del ministero dell’Interno per le famiglie delle vittime di reati violenti intenzionali.

Il commento della sorella di Giulia Tramontano

Chiara Tramontano ha commentato duramente la sentenza, giudicando le azioni della famiglia di Impagnatiello. La sorella della vittima ha scritto in un post sui social:

Cari giudici questa è la feccia umana che vorrebbe accedere alla giustizia riparativa. Famiglia di assassini ignoranti. Alla famiglia ciò che interessava era che l’auto non girasse più, dato che non era stata sequestrata per un errore. L’azione civile venne portata avanti anche perché la Procura all’epoca aveva disposto solo il sequestro del pianale dove erano state trovate tracce di sangue.