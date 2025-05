Omicidio Vasilica Potincu a Legnano, l'ex marito si consegna ma nega di averla uccisa: l'alibi regge

Si è consegnato alle autorità, affermando però di non avere nulla a che fare con l’omicidio dell’ex moglie. L’ex marito di Vasilica Potincu, 35enne di origini romene uccisa a coltellate a Legnano, in provincia di Milano, si è presentato ai carabinieri a Brescia, ma per altri reati commessi in Romania. L’uomo, 38 anni, si è dichiarato estraneo al delitto.

L’omicidio di Vasilica Ponticu

Il corpo di Vasilica Ponticu è stata trovato senza vita con un coltello piantato nella schiena intorno alle 14.30 di domenica 25 maggio, nell’appartamento preso in affitto da pochi mesi, al pian terreno di una palazzina di via Stelvio 16, nel comune dell’hinterland di Milano.

A scoprire il corpo un vicino di casa, che ha notato la porta dell’appartamento aperta e all’interno il cadavere della donna.

L’omicidio a Legnano

La 35enne viveva a Cinisello Balsamo con la mamma, la sorella e il figlio 14enne, mentre utilizzava l’appartamento di Legnano per il suo lavoro da escort.

Secondo quanto ricostruito finora, Ponticu sarebbe stata uccisa nella serata di sabato 24 maggio, con 7-8 coltellate al petto, una vicina alla gola.

Il corpo è stato trovato il giorno dopo, nudo e riverso in una pozza di sangue, mentre tutta Legnano era impegnata nei festeggiamenti della domenica del Palio.

La consegna del marito

Nella giornata di lunedì, l’ex marito, un 38enne romeno autotrasportatore, padre del minore e residente a Cologno Monzese, si è consegnato ai carabinieri di Brescia, ma non per l’omicidio: l’uomo è stato arrestato in esecuzione di un mandato europeo emesso in Romania per reati predatori.

L’uomo avrebbe precedenti per sfruttamento della prostituzione, ma, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il suo coinvolgimento nel delitto sarebbe al momento escluso dagli inquirenti.

Sull’indagine sono al lavoro i carabinieri del gruppo di Rho e del Nucleo investigativo di Milano, che sarebbero alla ricerca dell’assassino tra i clienti della vittima.

In attesa che l’autopsia determini l’ora e le cause precise della morte, gli inquirenti hanno trovato a circa 200 metri dalla scena del delitto l’auto della 35enne, dalla quale potrebbero emergere elementi utili per fare luce sul caso.