Omicidio Vincenzo Iannitti a San Castrese vicino Caserta, trovato dopo un mese: buttato dal balcone dall'amico

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Vincenzo Iannitti, il 20enne di Sessa Aurunca scomparso da oltre un mese, è stato trovato morto nella frazione di San Castrese, vicino Caserta. C’è un giovane fermato, amico della vittima, che avrebbe confessato di aver colpito con due coltellate Iannitti e di averne gettato poi il corpo dal balcone.

Vincenzo Iannitti è morto: il ritrovamento del cadavere

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda legata alla sparizione di Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 18 marzo.

Il corpo senza vita del giovane, come riportato da Il Messaggero, è stato ritrovato in una cantinola scavata nel terreno a ridosso di un fabbricato in ristrutturazione, a poche decine di metri dalla Piazza Centrale, nella frazione di San Castrese. Stando alle prime indiscrezioni il cadavere, ormai in stato di decomposizione, sarebbe stato rinvenuto avvolto in una busta e occultato con alcune pietre.

ANSA

Sebbene manchino la conferma ufficiale e il riconoscimento da parte dei familiari, sull’identità del corpo gli investigatori nutrirebbero pochi dubbi. Nelle scorse ore, inoltre, è arrivata una confessione.

La confessione dell’amico di Vincenzo Iannitti

C’è un giovane fermato in relazione alla morte di Vincenzo Iannitti. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, si tratterebbe di un diciannovenne di origini rumene, amico della vittima, che avrebbe confessato di aver colpito Iannitti con due coltellate e di averne gettato il corpo dal balcone in un cortile adiacente alla sua abitazione a San Castrese. Poi ne avrebbe occultato il cadavere.

L’arma del delitto dovrebbe essere un coltello con una lama lunga 8 centimetri, che è stato sequestrato.

Il diciannovenne fermato deve rispondere delle accuse di omicidio e di occultamento di cadavere.

La scomparsa di Vincenzo Iannitti

Di Vincenzo Iannitti si erano perse le tracce lo scorso 18 marzo. Il 20enne era uscito di casa forse per una passeggiata e non aveva più dato sue notizie.

Le speranze di vederlo tornare a casa sano e salvo si sono spente per sempre nel tardo pomeriggio di lunedì, quando i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Caserta e della compagnia di Sessa Aurunca hanno ritrovato il cadavere, poi recuperato con l’ausilio dei vigili del fuoco.

La salma è stata trasportata all’Istituto di medicina legale del Policlinico universitario di Caserta. L’autopsia è prevista nei prossimi giorni.