Omicidio Vito Genovese a Palermo, tre fermati tra cui due 16enni: avrebbe provato a fermare furto in garage

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono state fermate tre persone per l’omicidio di Vito Genovese, il 45enne ucciso nella notte di Ferragosto al quartiere Zen di Palermo. I carabinieri hanno individuato i presunti responsabili, un uomo di 33 anni, già agli arresti domiciliari, e due ragazzi di 16 anni. Secondo quanto ricostruito, Genovese sarebbe stata aggredito in strada e colpito con un cacciavite dopo aver sorpreso i tre ad armeggiare davanti al garage della sua famiglia. I fermati sono accusati anche del tentato omicidio di un 47enne, intervenuto a difesa della vittima.

Tre fermati per l’omicidio di Vito Genovese

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Vito Genovese, 45 anni, ucciso a colpi di cacciavite durante una rissa a Palermo.

Nella serata di ieri, Ferragosto, i carabinieri hanno individuato e fermato tre persone ritenute responsabili del delitto. Lo riporta Ansa.

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Si tratta di tre palermitani, tutti pregiudicati: due ragazzi di 16 anni e un uomo di 33 anni, che era agli arresti domiciliari.

I tre sono accusati di omicidio e anche di tentato omicidio per l’aggressione a un 47enne, intervenuto a difesa della vittima.

Ucciso con un cacciavite al quartiere Zen di Palermo

L’omicidio è avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto in via Costante Girardengo, nel quartiere Zen di Palermo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Vito Genovese sarebbe stato colpito a morte con un cacciavite nel corso di una violenta lite.

Nella colluttazione è rimasto ferito anche un uomo di 47 anni che era intervenuto in suo aiuto: anche lui è stato colpito con un cacciavite, alla spalla.

La ricostruzione dell’omicidio

Secondo quanto ricostruito, Genovese si sarebbe accorto di alcune persone nei pressi del garage in uso alla propria famiglia.

Temendo un furto, è sceso in strada e li avrebbe invitati ad allontanarsi. Ne è nata una violenta discussione, degenerata in rissa.

Il 45enne sarebbe stato colpito più volte, verosimilmente con un cacciavite e un casco, riportando gravi lesioni che ne hanno causato la morte.

I carabinieri sono intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione per una rissa, ma al loro arrivo non c’era più traccia dei protagonisti della rissa.

Avviate le indagini, i militari sono riusciti a individuare nelle ore successive i presunti responsabili del delitto.

I tre sono accusati di omicidio e tentato omicidio, il 33enne deve rispondere anche del reato di evasione.