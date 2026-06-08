Omicidio Willy, Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo nell'appello ter: verso la giustizia riparativa

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nell’Appello ter del processo sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso durante un pestaggio a Colleferro il 6 settembre 2020, Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo. Sono dunque state accolte le richieste del pm Francesco Brando e del pg Carlo Lasperanza. Marco, fratello di Gabriele, era già stato condannato, anche lui al carcere a vita.

Omicidio Willy, la sentenza nell’Appello ter

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha emesso una sentenza sul caso Willy per la terza volta.

I giudici hanno confermato l’ergastolo per Gabriele Bianchi, uno dei responsabili del pestaggio che uccise il 21enne tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro.

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma hanno accolto la richiesta dell’imputato di incontrare i familiari della vittima, ma solo se loro acconsentiranno.

Via libera alla giustizia riparativa

Gabriele Bianchi ha ottenuto il via libera alla giustizia riparativa.

Gabriele Bianchi potrà incontrare i familiari di Willy Monteiro Duarte se questi accetteranno. In caso contrario dovrà seguire percorsi psicologici alternativi per tentare di “riparare la ferita emotiva”.

Il percorso di giustizia riparativa, infatti, si attiva solo se la vittima e l’autore del reato esprimono un consenso libero e informato, ma può essere interrotto in qualsiasi momento.

Ergastolo per i fratelli Bianchi

I fratelli Gabriele e Marco Bianchi erano stati condannati all’ergastolo già in primo grado.

Nel primo processo d’appello i giudici avevano concesso le attenuanti generiche facendo scendere la pena a 24 anni per entrambi.

La Cassazione aveva riconosciuto (con la prima pronuncia) la responsabilità penale per tutti gli imputati per omicidio volontario: erano state rese definitive le condanne per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

Sempre la Cassazione aveva disposto un secondo appello sulle attenuanti per i fratelli Bianchi.

E nell’appello bis era arrivata la condanna all’ergastolo per Marco Bianchi e a 28 anni per il fratello Gabriele con quest’ultima divenuta, con l’Appello ter, di nuovo pena massima.

Le scuse di Gabriele Bianchi

Per la terza volta davanti ai giudici di secondo grado, Gabriele Bianchi ha rilasciato dichiarazioni spontanee.

“Chiedo scusa alla famiglia di Willy. Non sono più il ragazzo di prima. Oggi sono padre di un bambino di sei anni che vedo crescere soltanto nella saletta dei colloqui”, ha detto.

“Chiedo di potermi confrontare con loro ed esprimere la mia vicinanza. La mia condotta carceraria è più che pulita, lavoro come pizzaiolo e studio. Ho voti altissimi e voglio dedicare la laurea a mio figlio. I pochi soldi che guadagno li mando a mia moglie”, ha aggiunto.

Nonostante per il pg Carlo Lasperanza e il sostituto procuratore Francesco Brando la richiesta di accedere alla giustizia riparativa sia arrivata troppo tardi, per la Corte Bianchi avrà la possibilità di intraprendere un percorso di confronto e responsabilizzazione.

“La richiesta di accesso alla giustizia riparativa non poteva incidere sulla pena da applicare. Un conto è la sanzione, un altro è il percorso rieducativo e gli eventuali incontri previsti in carcere”, ha detto il legale della famiglia di Willy.