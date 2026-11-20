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È definitivo l’ergastolo per Gabriele Bianchi, in carcere per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro, in provincia di Roma, il 6 settembre 2020. Venerdì 20 novembre la Cassazione ha respinto il ricorso della difesa contro la condanna al carcere a vita pronunciata dalla Corte d’Assise d’appello di Roma.

Perché la condanna per Gabriele Bianchi è definitiva

Come riporta Ansa, la Prima sezione penale della Cassazione ha accolto la richiesta della Procura generale e ha rigettato il ricorso dei difensori di Bianchi, l’ultimo dei quattro imputati la cui condanna doveva ancora diventare definitiva.

Nella requisitoria, riporta Adnkronos, la sostituta procuratrice generale Antonietta Picardi ha sostenuto che la sentenza impugnata avesse valutato il dolo e la sua intensità e avesse risposto alle obiezioni sollevate dalla difesa.

ANSA

Il ricorso riguardava la condanna pronunciata l’8 giugno, al termine del terzo processo d’appello. Come ricorda Il Sole 24 Ore, quel giudizio era stato disposto nel novembre 2025 per riesaminare le attenuanti generiche che nel secondo appello avevano portato la pena di Gabriele Bianchi a 28 anni.

Repubblica riporta la reazione di Domenico Marzi, avvocato della famiglia di Willy, che ha detto di aspettarsi il verdetto e ha definito la decisione “la sentenza giusta rispetto a una condotta incommentabile“.

L’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro

Willy aveva 21 anni, viveva a Paliano (Frosinone) e lavorava come aiuto cuoco dopo aver frequentato l’istituto alberghiero di Fiuggi. Il 6 settembre 2020, a Colleferro, intervenne in difesa di un amico in difficoltà durante una discussione tra il giovane, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Fu aggredito e picchiato anche dopo essere caduto a terra, e morì per le conseguenze del pestaggio.

I fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli furono fermati quello stesso giorno. Il 9 settembre il giudice per le indagini preliminari di Velletri convalidò i fermi, disponendo il carcere per i fratelli Bianchi e Pincarelli e gli arresti domiciliari per Belleggia.

Il processo per l’omicidio di Willy

Il processo si aprì a Frosinone nel giugno 2021. Nel luglio 2022 la Corte d’Assise condannò i fratelli Bianchi all’ergastolo, Belleggia a 23 anni e Pincarelli a 21. Nel 2023 il riconoscimento delle attenuanti generiche ridusse a 24 anni le pene dei due fratelli. Nell’aprile 2024 la Cassazione rese definitive le condanne di Belleggia e Pincarelli e dispose un nuovo appello sulle attenuanti per i Bianchi.

Nel marzo 2025 l’appello bis si concluse con l’ergastolo per Marco e 28 anni di reclusioneper Gabriele. A novembre la Cassazione rese definitiva la pena di Marco e dispose un terzo appello per il fratello. Da quel giudizio è arrivato l’ergastolo dell’8 giugno 2026, diventato definitivo con il rigetto del ricorso del 20 novembre.