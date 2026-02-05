Omicidio Ylenia Musella, il racconto della testimone sul fratello Giuseppe in lacrime dopo averla accoltellata

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Continuano le indagini sull’omicidio di Ylenia Musella, gli inquirenti stanno cercando di verificare se il fratello, reo confesso, abbia detto la verità circa la dinamica e il movente. Ai microfoni di Dentro La Notizia ha parlato una testimone che ha visto la ragazza a terra coperta di sangue.

Il racconto delle testimone su Ylenia Musella

Un donna, a Dentro la notizia, ha detto di essere andata a prendere il figlio a scuola. Quando è rincasata, ha sentito delle urla e si è affacciata per vedere quanto stava accadendo nelle vicinanze.

“Ho visto Ylenia a terra, sono scesa e ho visto il sangue“, ha detto la vicina di casa. La testimone ha aggiunto che c’erano altre persone sul posto e di aver dato le chiavi della sua auto per poter portare immediatamente la ragazza in ospedale.

ANSA

La donna ha confermato che l’auto con cui la 22enne è arrivata nel nosocomio è la sua, ma lei non l’ha accompagnata.

“La verità è che quando l’ho vista piena di sangue me ne sono scappata, non riuscivo neanche a guardarla“, ha confidato.

Il rapporto tra Ylenia e il fratello

La testimone ha rivelato che Ylenia e il fratello Giuseppe avevano un legame molto stretto. “Si amavano“, ha affermato. Poi la donna ha spiegato che quando è scesa a vedere cosa fosse successo, il 28enne era di fianco alla sorella e piangeva.

L’uomo avrebbe detto “ti prego, ti prego, andiamo in ospedale” e la vicina gli ha dato le chiavi della macchina per trasportare la 22enne.

La vicina di casa ha ripetuto che Ylenia e Giuseppe erano una sola cosa e non si riesce a spiegare come sia potuto accadere un simile evento.

“Lui era geloso di lei e lei di lui, entrambi. Non ho mai sentito litigi. Io e loro eravamo come una famiglia”, ha concluso.

Gli accertamenti sulle dichiarazioni di Giuseppe Musella

Intanto specifici accertamenti medico legali sono stati predisposto per accertare se Giuseppe Musella abbia detto la verità riguardo all’omicidio della sorella Ylenia.

In primis si dovrà verificare se, come ha dichiarato, ha lanciato da circa otto metri il coltello prelevato in cucina oppure se lo impugnava quando ha colpito la sorella.

Sono previsti anche accertamenti sul cagnolino, che sarebbe stato il motivo scatenante della lite poi sfociata in tragedia: il calcio sferrato alla bestiola dalla vittima 22enne, infatti, ha determinato le iniziali tensioni tra fratello (legatissimo all’animale) e la sorella.

Andrà verificato se l’animale è stato preso a calci dalla ragazza, così come ha detto il fratello durante le dichiarazioni confessorie rese in questura alla presenza del suo avvocato, e anche se ha fatto i suoi bisogni sul divano, determinando la reazione della vittima.