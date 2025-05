Oms approva l'accordo pandemico, la reazione di Bassetti dopo l'astensione dell'Italia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’astensione dell’Italia non ha fermato l’approvazione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità del primo Accordo pandemico internazionale, che stabilisce i principi da seguire nel caso in cui si verifichino circostanze simili a quelle del 2020 con il Covid-19.

L’Accordo pandemico dell’Oms

Gli Stati membri dell’Oms, riuniti nella città svizzera di Ginevra, hanno approvato il primo Accordo pandemico internazionale al mondo, durante l’Assemblea mondiale della sanità.

Le trattative per raggiungere un accordo sul testo andavano avanti da più di tre anni, con negoziati partiti fin dal 2022, appena la pandemia da Covid-19 è uscita dalla fase più intensa ed emergenziale.

L’accordo prevede un maggiore coordinamento internazionale durante le pandemie, per dare a tutti accesso equo e tempestivo a strumenti diagnostici, terapie, vaccini e strumentazione medica preventiva, come le mascherine.

Il commento del direttore generale dell’Oms

“Il mondo è oggi più sicuro grazie alla leadership, alla collaborazione e all’impegno dei nostri Stati membri nell’adottare lo storico Accordo pandemico dell’Oms”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’Oms.

“L’Accordo è una vittoria per la salute pubblica, la scienza e l’azione multilaterale. Garantirà che, collettivamente, possiamo proteggere meglio il mondo dalle future minacce pandemiche. È anche un riconoscimento da parte della comunità internazionale che i nostri cittadini, le nostre società e le nostre economie non devono essere lasciati indifesi per non patire nuovamente perdite come quelle subite durante il Covid-19″ ha continuato Gherbreyesus.

La promulgazione del documento fa seguito all’approvazione avvenuta in Commissione il 19 maggio, con il voto delle delegazioni degli Stati membri dei Paesi membri, conclusosi con 124 favorevoli e 11 astensioni.

L’astensione dell’Italia preoccupazione di Bassetti

Tra i Paesi astenuti c’era anche l’Italia, insieme a Russia, Iran, Bulgaria, Polonia, Giamaica, Israele, Romania, Paraguay, Guatemala e Slovacchia. Si tratta però di un gesto politico. L’Italia dovrà comunque rispettare il nuovo Accordo pandemico nonostante l’astensione.

Critico dell’astensione Matto Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova: “Non è un bel segnale se l’Italia si astiene sul Patto pandemico” ha dichiarato.

“Mi era sembrato che il ministro della Salute Orazio Schillaci avesse detto che l’Italia era parte integrante dell’Oms e quindi se sei parte sfilarsi su un argomento così importante ci isola da quello che è un contesto su cui dovremmo essere tutti uniti e non dividerci. Mi dispiace” ha concluso Bassetti parlando all’agenzia di stampa Adnkronos.