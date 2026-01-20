Oms classifica il prosciutto cotto come "cancerogeno", meglio consumarne poco per ridurre il rischio di tumore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il prosciutto cotto è cancerogeno, come gli altri affettati e la carne rossa. Il consumo di questi prodotti aumenta la probabilità di contrarre un tumore al colon-retto, alla prostata e al pancreas. Non è un attacco alla tradizione, ma il risultato di anni di studi che mostrano a cosa fare attenzione e spingono verso un’alimentazione consapevole. Limitare il consumo di prodotti di questo tipo, viceversa, diminuisce del 16% la probabilità di avere un tumore.

Il prosciutto cotto è cancerogeno secondo l’Oms

Sì, il prosciutto cotto è cancerogeno e non è una scoperta recente. Anche se solo negli ultimi giorni se ne sta parlando, la classificazione come “cancerogeno di tipo 1” è datata 2015.

Non è solo il prosciutto cotto a essere un potenziale pericolo per la salute, ma tutta la tipologia delle “carni trasformate”. Si tratta di carne non fresca e trattata per esaltare (alle volte persino proprio “dare”) sapore o garantire conservazioni più lunghe.

ANSA

Mangiare prosciutto cotto non vuol dire sviluppare automaticamente un tumore. La categoria nella quale è inserito è “cancerogeno di tipo 1”, il che significa che è un prodotto che aumenta la probabilità di contrarre un tumore. Quindi meno se ne consuma, meno è probabile avere un cancro.

I salumi sono cancerogeni

Questo vale per diversi affettati e i motivi si conoscono da tempo. È anche per questo che non è consigliato mangiare carne tutti i giorni e che, in un’alimentazione bilanciata, gli affettati dovrebbero essere eliminati o ridotti di molto.

I salumi, come il prosciutto cotto, sono nella stessa categoria di fumo e alcool, ma non sono paragonabili. Alcol e fumo hanno una probabilità più alta di causare un tumore, ma il fatto che condividano la classificazione significa solo che il prosciutto cotto è stato provato, attraverso studi scientifici, come cancerogeno.

Questo per via della concentrazione di ferro eme, sale e conservanti come nitriti e nitrati. Se si affianca a un’alimentazione povera di fibre e verdure, il fattore di rischio aumenta.

Quali affettati sono cancerogeni: la classificazione dell’IARC

L’IARC monitora da tempo il consumo di carne rossa e carne lavorata. Nel 2015, dopo lunghi studi, le ha inserite nella lista dei prodotti cancerogeni. A partire dalla carne rossa, inserita con la classificazione “probabile cancerogeno per l’uomo” nel Gruppo 2A. In particolare è associata al cancro al pancreas e al cancro alla prostata.

Poi c’è la carne lavorata, come gli affettati e il prosciutto cotto, che è stata inserita nella categoria Gruppo 1. Rispetto alla carne rossa ci sono più studi che provano la correlazione con l’aumento della probabilità di contrarre un tumore al colon-retto.

Per gli studi effettuati, chi consuma 50 grammi al giorno rispetto a chi non ne consuma ha un rischio relativo di tumore del colon-retto aumentato del 16%. Nella lista dei “cancerogeni” rientrano:

salumi;

insaccati;

wurstel;

ragù pronti.