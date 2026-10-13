Onda anomala Pacifico alta quasi 18 metri avvistata nel 2020 in Canada, se ne forma una ogni 1300 anni circa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un’onda anomala alta 17,6 metri si è sollevata nell’Oceano Pacifico nel settembre 2020 ad oggi è considerata una delle più alte di sempre. L’evento si è verificato al largo della costa della Columbia Britannica, in Canada. Secondo le stime degli scienziati, un fenomeno di tale portata potrebbe verificarsi in media una volta ogni 1.300 anni. Senza gli strumenti di rilevazione installati in mare, l’onda anomala nel Pacifico sarebbe probabilmente passata inosservata.

Che cosa sono le onde anomale

Per secoli considerate leggende dei marinai, le onde anomale sono entrate ufficialmente nel campo della ricerca scientifica nel 1995, quando un’onda alta 25,6 metri colpì la piattaforma petrolifera Draupner, al largo della Norvegia.

Fino a quel momento, i modelli utilizzati dagli scienziati non riuscivano a spiegare un fenomeno di simili proporzioni. Oggi un’onda viene definita anomala quando supera di oltre il doppio l’altezza delle onde circostanti. Nel caso di Ucluelet, la sua altezza era quasi tre volte quella delle onde vicine: una proporzione senza precedenti tra gli eventi osservati direttamente in condizioni di mare molto agitato.

123RF

Il ruolo del cambiamento climatico

Capire come si formino queste gigantesche pareti d’acqua è una delle sfide della ricerca oceanografica. Gli studiosi analizzano i dati raccolti dalle boe e sviluppano modelli per comprendere il ruolo del vento e delle condizioni del mare.

L’obiettivo è migliorare la capacità di prevedere quando e dove potrebbero verificarsi questi fenomeni, che rappresentano un rischio per la navigazione, le piattaforme petrolifere e gli impianti eolici offshore.

Uno studio pubblicato nel 2020 ha inoltre ipotizzato che il cambiamento climatico possa contribuire ad aumentare l’altezza delle onde nel Pacifico settentrionale, rendendo ancora più importante monitorare l’evoluzione delle condizioni oceaniche.

Onde gigantesche, un pericolo ancora da comprendere

Le conseguenze possono essere devastanti: alcune navi scomparse negli anni Settanta potrebbero essere affondate proprio a causa di onde anomale. Nel caso di Ucluelet, così come per l’onda di Draupner, non si sono registrate vittime né danni gravi.

La ricerca, tuttavia, continua a mettere in discussione le conoscenze consolidate. Uno studio sperimentale pubblicato nel 2024 ha suggerito che le onde anomale potrebbero raggiungere altezze fino a quattro volte superiori a quelle considerate possibili in precedenza.

Un risultato che sottolinea quanto resti ancora da scoprire sulla dinamica degli oceani e sui rischi legati a questi fenomeni estremi. L’onda registrata al largo del Canada potrebbe essere una delle più alte di sempre.