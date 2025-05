Onda nera dalla Germania alla Romania, per Massimo Cacciari la democrazia rischia di "spararsi nelle p****"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il filosofo, politico e opinionista Massimo Cacciari lancia l’allarme sull’ascesa delle destre in Europa e sulla crisi profonda delle democrazie occidentali. Cacciari ha messo in guardia con parole durissime sui rischi derivanti dall’affermazione di forze reazionarie e sovraniste, che trovano terreno fertile nel vuoto di proposta delle sinistre: “La democrazia si sta sparando nelle p****”.

Massimo Cacciari e il collasso della democrazia liberale

Nel corso di un’intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano, il filosofo Massimo Cacciari ha sostenuto che la crisi della democrazia che stiamo vivendo è sistemica, ed ha cominciato la sua analisi parlando delle indagini sul partito tedesco AfD, considerato di estrema destra e contrario ai valori democratici.

“Mi parrebbe folle se un partito con il 20% come AfD venisse messo fuori legge – ha detto l’ex sindaco di Venezia – Una cosa è l’ostracismo che si legge dai comportamenti dei padroni dei media e dei social, che non danno più spazio a questi movimenti, altra cosa sarebbe una messa fuori legge formale”.

Secondo Cacciari, mettere al bando un partito dai chiari richiami alle ideologie nazionalsocialiste sarebbe “l’ennesimo atto che attesterebbe il suicidio delle elite”.

L’avanzata delle destre in Europa

Il problema principale, secondo Massimo Cacciari, è che si può anche “decidere di arrestare tutti quelli che cantano Faccetta Nera o che fanno il saluto romano. Ma se si mette fuorilegge chi sta al 2’% dei consensi ci si aspetti di vederli salire al 30 o 40%”.

“Le destre sono al governo in tutta Europa, come si può pensare di metterle fuori legge? – ha aggiunto l’opinionista – Bandire AfD che in certe aree è in maggioranza o governa è un suicidio. Se la democrazia vuol spararsi nelle p**** faccia pure”.

La soluzione quindi è che le idee politiche “si combattono con le idee, con la politica, con l’organizzazione della società, con il buon governo. Se la democrazia non sa difendersi con armi politiche, con la credibilità e con l’autorevolezza delle strategie e degli atti che compie, crepa”.

Una Europa senza cristianesimo

L’ampio discorso di Cacciari può poi essere ripreso sulle pagine de La Stampa, dove il filosofo ha pubblicato un editoriale nel quale sottolinea la perdita di valori legati al cristianesimo in Europa, e l’illusione dell’Occidente di poter continuare ad affidarsi a un sistema capitalistico ormai insostenibile.

“La vita culturale e politica dell’Europa è stata segnata da rapporti e contrasti – scrive Cacciari – La Cristianità si è divisa, i conflitti al suo interno hanno fatto tutt’uno con la perenne guerra per l’egemonia tra i suoi Stati, fino al loro suicidio politico con le Grandi Guerre”.

Secondo Cacciari, in conclusione: “L’indifferenza abissale del potere politico rispetto a ogni valore che non siano quelli del mercato si rispecchia perfettamente nell’icone di Trump-Papa […], un segno della cecità della cultura politica dell’Occidente, che crede di poter continuare a esistere al di là di ogni religione che non sia quella dello scambio e dell’indefinito sviluppo”.