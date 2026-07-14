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Gli agenti della Polizia di Stato a Sassari hanno aiutato una donna di 82 anni dopo che questa ha dovuto affrontare un guasto all’impianto idrico della sua abitazione. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, durante un’ondata di caldo che ha portato le temperature a sfiorare i 40°C. L’azione degli agenti è stata resa necessaria dalla richiesta di aiuto della donna, impossibilitata a provvedere alla propria igiene personale e alla gestione quotidiana per l’assenza di acqua in casa.

La richiesta di aiuto e le condizioni della donna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari. La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa tramite il Numero Unico di Emergenza 112, attivando così la macchina dei soccorsi.

L’allarme è stato lanciato da una donna di 82 anni che vive da sola e che, trovandosi senza il supporto di familiari o conoscenti, ha contattato la Polizia per chiedere assistenza. La donna ha spiegato agli operatori di essere da alcuni giorni senza acqua a causa del malfunzionamento dell’autoclave della propria abitazione. Il disagio era aggravato dalla necessità di sottoporsi a una visita medica imminente, senza però la possibilità di curare la propria igiene personale, poiché dai rubinetti non usciva acqua.

L’intervento degli agenti e la soluzione del problema

Gli agenti delle Volanti, valutando le condizioni di salute della donna e il rischio legato alle temperature elevate, hanno raggiunto rapidamente l’abitazione. Dopo aver aperto la botola di accesso al pozzo, hanno individuato la causa del guasto: un problema al cavo elettrico collegato al galleggiante dell’impianto idrico. Grazie alla loro prontezza, sono riusciti a ripristinare il funzionamento dell’autoclave, restituendo così l’acqua all’intera abitazione.

Un aiuto concreto oltre il dovere

Non limitandosi al solo ripristino dell’impianto, gli agenti hanno voluto assicurare alla donna una riserva idrica immediata. Hanno recuperato alcune bacinelle e un bidone di plastica dal vano del pozzo, riempiendoli d’acqua e trasportandoli fino alla toilette. In questo modo, la signora ha potuto disporre di una scorta sufficiente anche per i giorni successivi, garantendole così un sollievo immediato e una maggiore serenità nell’affrontare la situazione.

Il ringraziamento e il valore dell’intervento

Al termine dell’operazione, la donna, profondamente commossa, ha voluto esprimere la propria gratitudine agli agenti ‘idraulici’ della Polizia di Stato per la disponibilità, la professionalità e la sensibilità dimostrate. Il gesto degli operatori ha rappresentato un aiuto fondamentale in un momento di particolare difficoltà, sottolineando ancora una volta il ruolo centrale della Polizia di Stato nell’assistenza e nella vicinanza ai cittadini più fragili.

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività quotidiane della Polizia di Stato, che, oltre alle funzioni di prevenzione e controllo del territorio, garantisce costantemente interventi di soccorso pubblico. L’attenzione rivolta alle persone più vulnerabili, come nel caso della donna di 82 anni, testimonia l’impegno degli agenti nel fornire un supporto concreto e tempestivo, soprattutto in situazioni di emergenza come quella vissuta a Sassari.

IPA