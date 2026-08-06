Ondata di caldo, dopo il picco arrivano altri 10 giorni di calore: le previsioni meteo di Mercalli e Tedici

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Per la prima volta nell’estate 2026 tutte le 27 città monitorate dal ministero della Salute sono state contrassegnate con il bollino rosso per l’ondata di caldo. Il meteorologo Tedici prevede altri 10 giorni di calore, fino a Ferragosto, con temporali al Nord. A Napoli e Afragola il suolo intanto ha toccato i 48 gradi secondo Legambiente. Mercalli: “caldo intenso almeno fino al 10 agosto”.

Previsioni meteo, l’ondata di calore continua

L’ondata di caldo che sta stringendo l’Italia in una morsa senza precedenti ha toccato giovedì 6 agosto il suo apice. Per la prima volta da inizio estate, tutte le 27 città sorvegliate dal sistema di allerta del ministero della Salute risultano contrassegnate dal bollino rosso, il livello 3, il più alto della scala.

Non si tratta più di un’allerta circoscritta ai soggetti più vulnerabili, ma di un rischio esteso all’intera popolazione, da Bolzano fino a Reggio Calabria, senza eccezioni tra i capoluoghi monitorati.

ANSA

Caldo, altri 10 giorni roventi

A tracciare lo scenario dei prossimi giorni è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui la quarta ondata di calore della stagione, spinta da una massa d’aria calda proveniente dal Nord Africa che sta portando le temperature fino a 6-7 gradi oltre le medie del periodo, continuerà a gravare soprattutto sul Centro-Sud almeno fino a Ferragosto.

Una minima schiarita è comunque attesa già da venerdì 7 agosto: le città in codice rosso scenderanno da 27 a 26, grazie al passaggio di Bolzano al livello giallo.

Nel frattempo, l’instabilità comincia a farsi sentire in alcune aree: oggi allerta gialla per rischio maltempo in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria, mentre venerdì 7 agosto il fronte di instabilità interesserà Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria, con possibili temporali soprattutto sui rilievi del Nord.

Bruciati tutti i record

Sul fronte delle temperature superficiali, il monitoraggio realizzato da Legambiente Campania restituisce un dato impressionante. Alla Stazione Centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola il suolo ha toccato i 48 gradi, il valore più alto tra i dieci hotspot termici individuati nella regione attraverso l’analisi decennale (2015-2025) dei dati satellitari Landsat 8 e 9.

Per l’associazione ambientalista, il mercato di Afragola rappresenta un caso emblematico “perché unisce intensità d’uso, grandi spazi asfaltati e forte esposizione al sole”, un luogo dove il caldo estremo finisce per incidere anche sulle condizioni di lavoro e sulla vivibilità degli spazi pubblici.

Le previsioni di Luca Mercalli

Secondo il climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, il caldo intenso resterà sull’Italia almeno fino al 10 agosto, con un primo calo delle temperature atteso dal 7, accompagnato da temporali soprattutto al Nord.

Mercalli ha sottolineato come le ondate di calore non possano più essere considerate eventi eccezionali, ma una tendenza strutturale legata al riscaldamento globale, capace di rendere ancora più intense masse d’aria che in passato avrebbero prodotto temperature più contenute.

Per il climatologo, l’estate 2026 ha concrete possibilità di eguagliare o superare i record del 2003 e di chiudersi il 31 agosto come una delle più calde mai registrate in Italia, pur restando “probabilmente la più fresca tra le estati future”.