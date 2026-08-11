Ondata di caldo ed emergenza climatica, Luca Mercalli lancia l'avvertimento: "Impossibile invertire la rotta"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’estate 2026 verrà di certo ricordata come una delle più calde degli ultimi anni, ma il rischio è che presto il ricordo possa essere cancellato da fenomeni ben peggiori. Luca Mercalli, climatologo e studioso, è infatti sicuro che la punta dell’iceberg non sia stata ancora raggiunta e che, anzi, la situazione del grande caldo rimarrà per secoli. Una vera e propria emergenza climatica che però, riferisce, può essere combattuta con “scelte più etiche” volte a cercare di migliorare una situazione che rischia di precipitare velocemente.

L’avvertimento di Luca Mercalli sull’emergenza climatica

Intervistato dal telegiornale dell’emittente svizzera RSI, Luca Mercalli non si è nascosto dietro a un dito parlando dell’emergenza climatica.

Il climatologo, infatti, da sempre si batte per cercare di sensibilizzare i cittadini e i politici sulla situazione in atto, col surriscaldamento globale diventato una vera e propria emergenza da affrontare quanto prima.

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Dopo le ultime dichiarazioni sul grande caldo, Mercalli ha quindi sottolineato ancora una volta: “Invertire la rotta ormai non è più possibile. La situazione raggiunta rimarrà così probabilmente per i prossimi secoli”.

La possibile soluzione secondo Mercalli

Ma c’è un però. Lo ha detto chiaramente il 60enne piemontese che dall’alto della sua esperienza lancia un chiaro monito alle istituzioni.

Se è vero che il ticchettio dell’orologio si fa sempre più forte e insistente, Mercalli ha spiegato che l’intervento con politiche mirate potrebbe portare a un possibile “sollievo”.

Serve agire, quanto prima: “È possibile senz’altro diminuire il rischio di peggiorare le cose. Questa è ancora una finestra aperta, così dicono anche le Nazioni Unite. Ma questa finestra si sta rapidamente chiudendo. Significa che o si decide, tutti insieme nel mondo, di ridurre il carico di emissioni che alterano il clima entro tempi molto brevi, oppure entriamo in una fascia sempre più pericolosa“.

I problemi sugli obiettivi alle conferenze per il clima

Nel corso dell’intervista rilasciata all’emittente RSI, a Luca Mercalli è stato chiesto se gli obiettivi fissati nelle conferenze per il clima forse erano troppo ambiziosi.

Il climatologo, chiaro e diretto come sempre, ha replicato: “Purtroppo non è così che funziona la storia. È come avere una malattia: il medico non fissa obiettivi alti, ma quelli corretti se si vuole guarire. È l’unica terapia attuabile. Non ci sono mezze misure. Quindi non è che fossero sbagliati gli obiettivi che ci si era posti. È che non si è fatto quasi nulla per raggiungerli negli ultimi trent’anni”.

Cosa può fare il comune cittadino per combattere l’emergenza

La palla, dunque, passa ai comuni cittadini.

Mercalli, infatti, ha lanciato un monito: “Ogni cittadino ha un suo carico di emissioni di CO2 che deve portare a zero entro il 2050. Gli europei non sono i peggiori al mondo”.

“Si può scendere ancora e questo si può fare con delle scelte tecnologiche. Ovvero – ha concluso Mercalli – farsi una domanda su ciò che è veramente necessario e su ciò che è superfluo. Da lì ognuno può fare una propria scelta per diminuire il carico di emissioni inutili”.