Ondata di caldo estremo in Italia, temperature oltre i 40 gradi e 23 città con il bollino rosso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In Italia prosegue la quarta ondata di caldo estremo: il Ministero della Salute ha fatto scattare il bollino rosso per 23 città per domenica 2 agosto, con un incremento a 25 centri previsto per domani. Le temperature sfiorano i 41 gradi, tra afa e notti tropicali. Bloccato lo sci estivo sul Cervino, si aggrava la siccità al Nord. Il Ministero invita la popolazione più fragile ad adottare le adeguate cautele.

Bollino rosso in 23 città: la mappa dell’allerta

Nella giornata di oggi – domenica 2 agosto 2026 – l’Italia affronta la fase più acuta della quarta ondata di caldo estremo della stagione, con ben 23 capoluoghi su 27 monitorati contrassegnati dal bollino rosso da parte del Ministero della Salute.

L’allerta di livello 3, che segnala condizioni di emergenza con possibili ripercussioni sulla salute delle persone, riguarda tra le altre Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Venezia, Verona e Palermo. Sono soltanto tre i centri in allerta arancione (Ancona, Bari e Messina) e uno in allerta gialla (Reggio Calabria).

ANSA

La situazione si intensificherà ulteriormente nella giornata di lunedì 3 agosto, quando i centri urbani in massimo allarme saliranno a 25 per via del passaggio in rosso anche di Ancona e Bari. Nel contempo, la Protezione Civile ha emesso avvisi per rischio incendi in Sardegna e allerta gialla per temporali di calore sulle zone appenniniche e alpine.

Caldo estremo, le previsioni sulle temperature record

I termometri toccano valori limite su tutta la Penisola, dopo i 41 gradi registrati a Terni e i 40 gradi raggiunti a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Le previsioni indicano che queste elevate temperature e l’insistenza del promontorio subtropicale manterranno il caldo estremo diffuso almeno fino all’8-10 agosto, accompagnato da un progressivo e forte aumento dell’umidità che amplificherà la percezione dell’afa.

Anche durante le ore notturne le condizioni resteranno critiche, con notti “tropicali” e valori che non scenderanno sotto i 25 gradi.

L’ondata di calore sta impattando anche sulle Alpi, dove la Zermatt Bergbahnen ha dovuto sospendere lo sci estivo sul ghiacciaio del Teodulo (a 3.000 metri sul Cervino) per motivi di sicurezza legati alle alte temperature.

Intanto si aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, con oltre 100 Comuni del Nord costretti a ricorrere alle autobotti per garantire l’acqua potabile.

Le raccomandazioni per la salute

Di fronte ai rischi sanitari provocati da temperature cosi elevate, il Ministero della Salute raccomanda di non uscire di casa e non esporsi al sole diretto nelle ore centrali della giornata, evitando lo sforzo fisico e le attività sportive all’aperto.

È fondamentale assicurare un’idratazione costante bevendo almeno due litri d’acqua al giorno e preferendo alimenti leggeri e ricchi di acqua come la frutta fresca.

Per agevolare la protezione della popolazione vulnerabile contro questo caldo estremo, l’applicazione Junker ha mappato i “rifugi climatici” ufficiali di sette città, ovvero Bologna, Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma e Napoli. La piattaforma consente di individuare in modo rapido parchi ombrosi, biblioteche, musei, case di quartiere e punti d’acqua climatizzati per trovare sollievo dalle alte temperature.