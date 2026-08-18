Ondata di caldo estremo, l'avvertimento di Luca Mercalli per il futuro: "Estate 2026 sembrerà fresca"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

No agli allarmismi, ma per Luca Mercalli l’estate 2026 presto potrebbe essere vista come una stagione “fresca” se confrontata con quelle che verranno. Il climatologo, che in occasione dell’ondata di caldo vissuta in questi mesi ha più volte lanciato l’allarme, non si sottrae nel dare un altro avvertimento su ciò che potrebbe attenderci, studi alla mano. Il divulgatore, in una recente intervista, ha infatti lanciato il monito su ciò che andrebbe fatto, perché il punto di non ritorno sarebbe vicino.

Estate 2026, presto per dire che è la più calda

Intervistato dal Giornale di Brescia, Luca Mercalli ha tracciato un bilancio di quella che è stata fin qui l’estate.

Il climatologo, che non vuole di certo generare il panico, è però franco e chiaro nella sua disamina. Il 2026, infatti, potrebbe non essere l’anno peggiore in termini di temperature elevate. Né, tantomeno, oggi è possibile definire quella vissuta l’estate più calda di sempre.

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La strada verso la quale si va, di sicuro, è quella, ma la fotografia verrà scattata solo tra qualche settimana.

“È presto per dirlo, i dati definitivi li avremo a settembre”, ha detto. Poi ha ampliato il quadro: “Pronunciarsi sull’intero anno è difficile, mancano quattro mesi e sono troppi per avere delle statistiche che dicano qualcosa”.

L’allarme di Mercalli sul caldo

Ma quel che più importa a Mercalli è lanciare il monito su ciò che potrebbe aspettarci in futuro.

Nei prossimi anni, infatti, il rischio è che l’estate 2026 venga ricordata come “fresca”.

“Nei prossimi decenni tenderemo ad avere delle estati ancora più calde: magari non fra dieci anni, ma a fine secolo i giovani di oggi, quando saranno anziani, guarderanno l’estate del 2026 come a un’estate in fondo fresca, perché nel frattempo ce ne saranno state molte altre ancora più calde”, ha evidenziato.

Cosa fare per invertire la rotta

Non solo avvertimenti, ma anche consigli da parte del climatologo che ha cercato di dire la sua sulle possibili soluzioni da attuare per contrastare il caldo.

Se è vero che nulla può far ribaltare la situazione, Mercalli ha sottolineato che oggi possono essere messe in atto azioni volte a diminuire l’impatto del caldo come “i rifugi climatici, il verde urbano, le azioni sul traffico, quelle poche cose che si possono fare oggi in una città europea”.

Ma “nessuna di queste è miracolosa, perché il caldo resta”, ha detto.