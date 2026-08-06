Ondata di caldo, grossi rischi anche per la psiche dei bambini: i consigli degli esperti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le ondate di caldo estremo stanno cambiando anche l’estate di bambini e adolescenti. Le temperature così alte costringono a tenere i bambini a trascorrere buona parte della giornata in casa. Una sorta di lockdown, secondo la Società Italiana di Pediatria, con il rischio che nella propria abitazione i bambini possano riempire il vuoto con videogiochi, telefoni, televisione e tablet. Per questo gli esperti consigliano: “serve inventiva e buona volontà”.

Ondate di caldo, perché pesano di più sui bambini

Come dichiarato a La Repubblica, per Teresa Mazzone, pediatra e psicoterapeuta della Società Italiana di Pediatria, i bambini più piccoli hanno maggiori difficoltà ad adattarsi alle temperature elevate.

“Più piccoli sono, più i bambini faticano ad adattarsi al caldo”, ha spiegato.

Per questo le indicazioni di non stare al sole nelle ore centrali e di bere spesso restano fondamentali.

La pediatra sottolinea anche un cambiamento nelle abitudini familiari.

La tradizione di trascorrere lunghi periodi di vacanza al mare, in campagna o dai nonni si è ridotta per molte famiglie.

I tre mesi di chiusura delle scuole possono quindi diventare ancora più complicati quando coincidono con temperature molto alte.

Per Teresa Mazzone, in queste situazioni servono “inventiva e buona volontà”, soprattutto per evitare che il caldo trasformi le giornate in un tempo vuoto e poco gestito.

Le soluzioni contro il caldo

Una delle soluzioni più utili contro l’ondata di caldo è l’acqua.

A La Repubblica, Ugo Giordano, responsabile della Medicina Sportiva dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, indica la piscina come una possibilità efficace perché “rinfresca e allo stesso tempo permette di fare attività fisica”.

La piscina, come il mare, consente ai bambini di muoversi anche quando le temperature rendono difficile correre o giocare all’aperto.

Resta però essenziale l’idratazione.

L’esperto ricorda che bisogna bere “sempre e tanto”, preferendo l’acqua alle bevande zuccherate.

Alla risposta frequente dei bambini, “non ho sete”, l’esperto suggerisce di spiegare che la sete è già un segnale di allarme e che sarebbe meglio non arrivare a quel punto.

Quando il caldo cala, soprattutto dopo cena, una passeggiata può aiutare a recuperare l’attività fisica mancata durante la giornata.

Anche cinema e teatri all’aperto possono diventare occasioni per uscire in sicurezza nelle ore più fresche.

Come organizzare la giornata in casa

Quando non è possibile andare in piscina, al mare o in montagna, la gestione del tempo in casa diventa centrale.

Stefano Vicari, primario di neuropsichiatria infantile al Bambin Gesù, suggerisce di preparare al mattino una piccola agenda della giornata.

La routine può prevedere un orario per i compiti, uno per la lettura, uno per il gioco e uno per l’attività fisica possibile in casa o nelle ore meno calde.

Anche il cellulare può avere uno spazio, ma con limiti chiari.

Secondo il primario, va bene usarlo per restare in contatto con gli amici, purché le relazioni online non sostituiscano quelle reali.

La programmazione aiuta i bambini a non percepire la giornata come una sequenza indistinta di ore da riempire.

Per i genitori, invece, permette di ridurre conflitti e trattative continue sull’uso degli schermi.

Attenzione a non stravolgere il sonno

Con il caldo e la fine della scuola, i ritmi quotidiani tendono a cambiare.

Andare a dormire molto tardi e svegliarsi a metà mattina può sembrare una soluzione, ma gli esperti invitano a non spostare troppo la routine.

Secondo Stefano Vicari, “i ritmi normali saltano sempre con la fine della scuola”, ma bisognerebbe cercare di restare il più possibile vicini agli orari abituali.

La sveglia, suggerisce, dovrebbe restare attorno alle 8, seguita dalla colazione e dalla preparazione dell’agenda della giornata.

Dormire poco o male può peggiorare gli effetti del caldo.

Teresa Mazzone ricorda che il disagio per l’afa, la stanchezza, l’irritabilità e il mal di testa legato alle troppe ore davanti agli schermi possono rendere l’estate più faticosa.