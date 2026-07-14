Ondata di caldo, in arrivo il picco con temperature anche oltre i 40 gradi e diverse città da bollino rosso
L'Europa dopo l'Artico è il Continente che si scalda di più: in Italia il picco dell'ondata di caldo sarà mercoledì 15, con temperature oltre la media
Ci risiamo, l’Italia si prepara a una nuova ondata di caldo, la terza, in questa estate 2026. In una settimana che è stata preannunciata con temperature molto alte si potranno raggiungere anche i 43 gradi. Il picco è previsto tra mercoledì e giovedì, con diverse città da bollino rosso come Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino.
- Ondata di caldo, temperature oltre i 40 gradi
- Quali sono le città da bollino rosso
- Quando è prevista una tregua
- Le emissioni di CO2 e il caldo in Europa
Ondata di caldo, temperature oltre i 40 gradi
Tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio è prevista la fase più acuta dell’ondata di caldo sull’Italia, come annunciato dagli esperti.
A causa di masse d’aria molto calda provenienti dal Sahara, infatti, nel nostro Paese le temperature saliranno parecchio, soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole maggiori.
Ma il caldo interesserà anche le regioni settentrionali e l’arco alpino, dove l’aumento delle temperature favorirà un ulteriore aumento dello zero termico.
Con il termometro che arriverà a segnare 7-8 gradi sopra la media, in alcune zone si arriverà addirittura a 42-43 gradi. In diverse aree interne di Lazio e Toscana di gradi ne sono previsti fino a 39 mentre in Sardegna si andrà oltre i 40.
Quali sono le città da bollino rosso
A soffrire sono soprattutto le città: il ministero della Salute riporta un’allerta rossa per Firenze e Perugia già da martedì.
A partire dal 15 luglio poi bollino rosso anche a Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino.
Nelle stesse giornate invece a Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona Viterbo l’allerta riporta il bollino arancione.
Quando è prevista una tregua
Per tornare ad avere temperature meno intense potrebbe essere necessario attendere il 18 luglio.
Quella è la data indicata dagli esperti in cui un fronte instabile in discesa dal Nord Europa potrebbe raggiungere le regioni settentrionali.
Ma come abbiamo già visto e vissuto molte volte, c’è il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate, a causa del forte accumulo di calore nei bassi strati dell’atmosfera.
“Stiamo vivendo una stagione caratterizzata da eventi estremi e persistenti”, ha detto Mattia Gussoni de IlMeteo.it.
Le emissioni di CO2 e il caldo in Europa
Come spiegato dal Corriere della Sera, l’aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera è tra le cause principali, anche se non l’unica, del riscaldamento globale.
L’aumento delle emissioni (dovute soprattutto a combustione di carbone, petrolio e gas naturale) ha aumentato la frequenza di fenomeni estremi come ondate di calore, siccità, innalzamento del livello dei mari.
Secondo l’Oms l’Europa è, dopo l’Artico, il continente che si riscalda più rapidamente, circa il doppio della media globale.
Questo è dovuto a riduzione della neve, maggior frequenza dell’anticiclone africano e riduzione delle polveri sottili.
Il dato è stato confermato dall’ultimo rapporto sullo stato del clima di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Ue.