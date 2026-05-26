NOTIZIE
Temi Caldi:

Ondata di caldo in Italia e bollino rosso in quattro città giovedì 28 maggio, scatta l'allerta da Nord a Sud

L'Italia attraversa un'ondata di caldo anomalo. Saranno quattro le città da bollino rosso. I consigli del Ministero per affrontare l'anticipo d'estate

Pubblicato:

Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’Italia è interessata da un’ondata di caldo anomala: in particolare, per giovedì 28 maggio si attende il picco dell’emergenza con quattro città che raggiungeranno il bollino rosso, il livello massimo previsto per l’emergenza caldo. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino. E saranno molte le città contrassegnate da bollino arancione o giallo.

Bollino rosso per il caldo in quattro città

Il bollino rosso rappresenta il più alto livello di allerta caldo e viene associato a condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute non solo delle fasce più fragili (anziani, malati, bambini, eccetera) ma anche della popolazione sana e attiva.

Il Ministero della Salute attiva il bollino rosso quando condizioni di elevato rischio persistono per tre o più giorni consecutivi, spesso dopo una fase prolungata di bollino arancione. Di seguito l’evoluzione del caldo in Italia dal 26 al 28 maggio, secondo i dati ministeriali:

Città 26 maggio 27 maggio 28 maggio
ANCONA VERDE VERDE VERDE
BARI VERDE VERDE GIALLO
BOLOGNA ARANCIONE ARANCIONE ROSSO
BOLZANO ARANCIONE ARANCIONE GIALLO
BRESCIA ARANCIONE ARANCIONE GIALLO
CAGLIARI VERDE VERDE GIALLO
CAMPOBASSO VERDE VERDE VERDE
CATANIA VERDE GIALLO GIALLO
CIVITAVECCHIA VERDE VERDE VERDE
FIRENZE ARANCIONE ARANCIONE ROSSO
FROSINONE ARANCIONE ARANCIONE GIALLO
GENOVA GIALLO GIALLO VERDE
LATINA GIALLO GIALLO GIALLO
MESSINA VERDE GIALLO GIALLO
MILANO GIALLO ARANCIONE GIALLO
NAPOLI GIALLO GIALLO VERDE
PALERMO VERDE GIALLO GIALLO
PERUGIA ARANCIONE ARANCIONE GIALLO
PESCARA GIALLO GIALLO GIALLO
REGGIO CALAB. VERDE GIALLO GIALLO
RIETI ARANCIONE ARANCIONE GIALLO
ROMA ARANCIONE ARANCIONE ROSSO
TORINO ARANCIONE ARANCIONE ROSSO
TRIESTE ARANCIONE ARANCIONE GIALLO
VENEZIA ARANCIONE ARANCIONE GIALLO
VERONA GIALLO ARANCIONE GIALLO
VITERBO ARANCIONE ARANCIONE GIALLO

I quattro livelli di allerta caldo

Il sistema di sorveglianza del Ministero della Salute utilizza quattro livelli di allerta:

  • verde (livello 0) – nessun rischio per la popolazione;
  • giallo (livello 1) – condizioni meteo con possibili effetti limitati;
  • arancione (livello 2) – rischio per la salute, soprattutto per le categorie vulnerabili;
  • rosso (livello 3) – emergenza caldo con potenziali effetti anche sulla popolazione generale.

Ondata di caldo, cosa fare

Durante le ondate di calore, per ridurre il rischio di subire danni il Ministero della Salute raccomanda una serie di comportamenti:

  • consultare il bollettino della propria città;
  • evitare di esporsi al sole e al caldo tra le 11 e le 18 e soprattutto evitare attività fisica intensa all’aperto durante quegli orari;
  • evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata;
  • trascorrere le ore più calde nella stanza più fresca della casa bagnandosi spesso con acqua fresca;
  • mangiare leggero, evitare il piccante e abbondare con verdura e frutta fresca;
  • usare condizionatore e ventilatore senza esporsi direttamente al flusso d’aria;
  • sfruttare i luoghi pubblici con ambienti climatizzati;
  • indossare indumenti chiari, leggeri e in fibra naturale ricordando di coprirsi anche con cappello e occhiali scuri;
  • utilizzare creme solari ad alto fattore protettivo;
  • bere molti liquidi evitando però bevande gassate o zuccherate, tè e caffè ma anche bevande troppo fredde e bevande alcoliche;
  • fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti altamente deperibili ed anche alla conservazione dei farmaci che temono il calore;
  • portare acqua con sé qualora si fosse costretti a mettersi in auto nelle ore più calde;
  • non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole;
  • assicurarsi che le persone malate o costrette a letto non siano troppo coperte;
  • offrire assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Negli anziani, un campanello d’allarme è il cambiamento delle abitudini quotidiane.

Ondata di caldo in Europa

L’ondata di caldo non riguarda solo l’Italia, ma sta colpendo anche altri Paesi europei. In Francia si registrano otto decessi potenzialmente legati al caldo.

E nel Regno Unito il mese di maggio ha fatto segnare temperature record: nei pressi di Londra si sono raggiunti 33,5 gradi, superando il precedente primato di 32,8 gradi.

caldo italia bollino rosso ANSA

Leggi anche

Salute

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo