Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Di nuovo allerta meteo caldo, di nuovo canicola, di nuovo temperature roventi. Non dà tregua l’ondata di calore che si è abbattuta sull’Italia e, più in generale, sull’Europa. Una situazione mai vista prima, dicono gli esperti che addirittura affermano che arriveremo a rimpiangere questa estate perché nei prossimi anni le stagioni estive dovrebbero essere ancora più torride. Sul fronte previsioni, si pensava che tra l’8 e il 12 agosto ci sarebbe stato un calo termico. E invece, come sottolineato dal meteorologo Mario Giuliacci, per avere un po’ di frescura si dovranno attendere i giorni dopo Ferragosto.

Allerta meteo caldo: quali sono le 7 zone in cui è prevista pioggia

Per giovedì 6 agosto la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla in sette territori, dove sono previste piogge anche a carattere temporalesco. Non si escludono criticità idrauliche e idrogeologiche.

L’avviso riguarda alcuni territori del Trentino-Alto Adige, dell’Umbria, dell’Abruzzo, del Molise, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia, con livelli di rischio che variano da zona a zona.

ANSA

Ondata di calore mai vista prima: 27 città da bollino rosso

Giovedì 6 agosto, per la prima volta in questa stagione estiva, tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso, ossia il livello massimo di allerta che segnala rischi per la salute dei cittadini.

Anche domani sarà una giornata torrida, con la sola Bolzano che ‘scala’ a bollino giallo. Gli esperti parlano di quarta ondata, ma di fatto in molte città, da fine maggio a oggi, è stata percepita una sola lunga e intensa ondata di calore.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un bilancio impressionante: su quasi tre mesi (24 maggio – 17 agosto), si possono identificare oltre due mesi di canicola eccezionale caratterizzata da ben quattro ondate africane.

Il ritmo di quest’anno è stato dunque implacabile: due settimane di caldo estremo alternate a una sola settimana di pausa (in cui ha fatto comunque più caldo della norma). Il risultato? Ci avviamo a registrare l‘estate più calda della storia italiana, con un Centro-Nord che ha vissuto temperature persino più bollenti e da record rispetto al Sud.

Quando ci sarà la svolta

Ferragosto, secondo le previsioni, sarà torrido in tutta la Penisola. La svolta dovrebbe arrivare tra il 16 e il 17 agosto quando dovrebbe arrivare sulle Alpi una massa d’aria più fresca in discesa dal Nord Europa. Se queste proiezioni trovassero conferma, la settimana dal 17 al 23 agosto metterebbe fine alla quarta ondata di caldo.

Il colonnello Mario Giuliacci ha aggiornato le sue elaborazioni attraverso i propri canali social, riferendo che il quadro meteorologico è mutato rispetto alle precedenti proiezioni.

Le stime iniziali ipotizzavano una possibile attenuazione tra l’8 e il 12 agosto. Intorno al 4 agosto si è invece capito che ci sarebbe stata una maggiore resistenza dell’anticiclone africano sul Mediterraneo.

“Si chiamano previsioni del tempo e non certezze del tempo”, ha sottolineato il meteorologo. Anche lui ha spiegato che il gran caldo non se ne andrà prima di Ferragosto.

Carlo Buontempo: “Le temperature saliranno nei prossimi anni”

Carlo Buontempo, scienziato italiano che dirige il Climate Change Service di Copernicus (programma Ue per il monitoraggio della Terra), ha ragionato sulle colonne di Repubblica della situazione meteo attuale, rimarcando che “le previsioni fatte dagli scienziati più di 20 anni fa erano corrette”.

“Quando nel 2003 – ha ricordato – ci fu la grande ondata di calore i miei colleghi dell’epoca dicevano: è un evento straordinario adesso, però nel 2020, nel 2030 sarà un evento più normale, succederà più spesso. Perché è una conseguenza prevedibile dell’accumulo di gas serra nell’atmosfera e del conseguente cambiamento climatico”.

Secondo lo scienziato, rimpiangeremo questa estate, per il semplice fatto che le prossime saranno probabilmente ancora più roventi: “A livello globale è chiaro: tra quest’anno e l’anno prossimo raggiungeremo un nuovo picco di temperatura globale. E questo perché già ora le temperature dei mari hanno valori record e si prevede un Niño molto forte, probabilmente eccezionale”.

“Ma a livello locale, in Europa o nel Mediterraneo, è difficile fare oggi previsioni. Però è certo che, se facciamo una media dei prossimi anni, le temperature continueranno a salire, sfortunatamente”, ha concluso.