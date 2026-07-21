Ondata di caldo martedì 21 luglio con 18 città da bollino rosso, poi calo temperature almeno fino al weekend

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ondata di caldo che da diversi giorni si estende su buona parte d’Italia sta per attenuarsi. Martedì 21 luglio sarà uno degli ultimi giorni della settimana in cui molte città avranno una situazione da “bollino rosso“. Da mercoledì 22 le temperature caleranno anche al Centro e al Sud, dove erano rimaste alte. L’unica regione ancora a rischio sarà la Sardegna, almeno fino al weekend.

18 città da bollino rosso martedì 21 luglio per il caldo

Il ministero della Salute ha diffuso i livelli di allerta per il caldo nelle principali città italiane. Martedì 21 luglio saranno almeno 18 quelle da “bollino rosso”.

Il caldo si concentrerà soprattutto al Centro e al Sud, mentre al Nord alcune correnti fresche provenienti dall’Artico e alcuni temporali hanno già portato a un abbassamento delle temperature. L’unica città da bollino rosso in questa zona sarà Genova.

ANSA

Al Centro, le città da bollino rosso saranno Firenze, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Perugia, Roma, Rieti e Viterbo.

Al Sud e sulle Isole, invece, ci sarà massima allerta a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Pescara e Reggio Calabria.

Ondata di caldo in attenuazione su tutta Italia

Le previsioni per la settimana vedono una progressiva attenuazione del caldo anche sulle regioni meridionali. L’aria fresca che ha portato una tregua dal caldo a Nord scenderà verso il Meridione.

Mercoledì si vedranno i primi effetti, con solo sette città da bollino rosso. Progressivamente, giovedì e venerdì, le temperature torneranno nella media stagionale.

Al Nord proseguirà il raffreddamento grazie alle correnti settentrionali, con alcune zone del Triveneto che potrebbero anche registrare massime sotto la media.

L’eccezione della Sardegna

L’unica eccezione a questa situazione è quella della Sardegna. L’isola verrà infatti raggiunta solo marginalmente dalle correnti fredde che stanno arrivando da nord-est.

Per questa ragione, il clima rimarrà caldo per tutta la settimana. Anche venerdì, quando è previsto un abbassamento delle temperature su tutto il Paese, in Sardegna le massime potrebbero rimanere sopra la media stagionale.