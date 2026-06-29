Ondata di caldo record e 25 città da bollino rosso in Italia martedì 30 giugno 2026, la situazione
L’Italia continua a trovarsi nella morsa del caldo, con ben 25 città bollino rosso da Nord a Sud. Un alleggerimento dovrebbe giungere solo dopo mercoledì 1 luglio. Ed oltre al disagio, non mancano le tragedie: il caldo estremo causa morti per malori e per disidratazione. I più esposti sono i soggetti fragili, fra cui bambini e anziani.
Caldo da Nord a Sud
Martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio saranno giorni all’insegna del caldo estremo e dei bollini rossi, secondo le previsioni della Protezione civile.
Saranno previste unicamente due eccezioni: la città di Messina, che sarà bollino giallo per entrambe le giornate, e Reggio Calabria, in cui sia martedì che mercoledì è previsto bollino arancione.
|Città
|29-06-2026
|30-06-2026
|01-07-2026
|Ancona
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|Bari
|Rosso
|Rosso
|Rosso
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|Rosso
|Rosso
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|Rosso
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|Rosso
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|Giallo
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|Rosso
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|Arancione
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|Viterbo
|Rosso
|Rosso
|Rosso
Temperature meno calde in arrivo
A partire da metà settimana, l’ondata di calore si indebolirà progressivamente lasciando spazio a correnti più fresche dal Nord Atlantico. Tali correnti, poi, dalle Alpi si spingeranno verso le regioni meridionali. Il mutamento potrebbe causare rovesci, soprattutto sulle alture.
Rischio morti per il caldo
Un operaio è morto mentre stava lavorando in un hotel di Abano Terme e non è escluso che possa essersi sentito male a causa del caldo. Lo segnala la Uil Veneto.
E potrebbe essere stato proprio il caldo torrido a stroncare don Gianni Masin, sacerdote 84enne trovato senza vita nella canonica di Beolo, vicino a Conselve (Padova).
Due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova sono morti a causa dell’ondata di calore. Lo ha fatto sapere la Asl 3. Da Nord a Sud, nei pronto soccorso, si moltiplicano gli accessi di chi accusa malori per il caldo o aggravamenti di condizioni pregresse.
In alcuni reparti dello stabilimento Electrolux di Susegana (Treviso) la temperatura oltre i 35 gradi ha spinto la Rsu a chiudere prima le attività.