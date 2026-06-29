NOTIZIE
Temi Caldi:

Ondata di caldo record e 25 città da bollino rosso in Italia martedì 30 giugno 2026, la situazione

Pubblicato:

Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’Italia continua a trovarsi nella morsa del caldo, con ben 25 città bollino rosso da Nord a Sud. Un alleggerimento dovrebbe giungere solo dopo mercoledì 1 luglio. Ed oltre al disagio, non mancano le tragedie: il caldo estremo causa morti per malori e per disidratazione. I più esposti sono i soggetti fragili, fra cui bambini e anziani.

Caldo da Nord a Sud

Martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio saranno giorni all’insegna del caldo estremo e dei bollini rossi, secondo le previsioni della Protezione civile.

Saranno previste unicamente due eccezioni: la città di Messina, che sarà bollino giallo per entrambe le giornate, e Reggio Calabria, in cui sia martedì che mercoledì è previsto bollino arancione.

Città 29-06-2026 30-06-2026 01-07-2026
Ancona Rosso Rosso Rosso
Bari Rosso Rosso Rosso
Bologna Rosso Rosso Rosso
Bolzano Rosso Rosso Rosso
Brescia Rosso Rosso Rosso
Cagliari Arancione Rosso Rosso
Campobasso Rosso Rosso Rosso
Catania Arancione Rosso Rosso
Civitavecchia Rosso Rosso Rosso
Firenze Rosso Rosso Rosso
Frosinone Rosso Rosso Rosso
Genova Rosso Rosso Rosso
Latina Rosso Rosso Rosso
Messina Giallo Giallo Giallo
Milano Rosso Rosso Rosso
Napoli Rosso Rosso Rosso
Palermo Rosso Rosso Rosso
Perugia Rosso Rosso Rosso
Pescara Rosso Rosso Rosso
Reggio Calabria Giallo Arancione Arancione
Rieti Rosso Rosso Rosso
Roma Rosso Rosso Rosso
Torino Rosso Rosso Rosso
Trieste Arancione Rosso Rosso
Venezia Rosso Rosso Rosso
Verona Rosso Rosso Rosso
Viterbo Rosso Rosso Rosso

Temperature meno calde in arrivo

A partire da metà settimana, l’ondata di calore si indebolirà progressivamente lasciando spazio a correnti più fresche dal Nord Atlantico. Tali correnti, poi, dalle Alpi si spingeranno verso le regioni meridionali. Il mutamento potrebbe causare rovesci, soprattutto sulle alture.

Rischio morti per il caldo

Un operaio è morto mentre stava lavorando in un hotel di Abano Terme e non è escluso che possa essersi sentito male a causa del caldo. Lo segnala la Uil Veneto.

E potrebbe essere stato proprio il caldo torrido a stroncare don Gianni Masin, sacerdote 84enne trovato senza vita nella canonica di Beolo, vicino a Conselve (Padova).

Due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova sono morti a causa dell’ondata di calore. Lo ha fatto sapere la Asl 3. Da Nord a Sud, nei pronto soccorso, si moltiplicano gli accessi di chi accusa malori per il caldo o aggravamenti di condizioni pregresse.

In alcuni reparti dello stabilimento Electrolux di Susegana (Treviso) la temperatura oltre i 35 gradi ha spinto la Rsu a chiudere prima le attività.

caldo bollino rosso città italia ANSA

Leggi anche

Cantine Amadei

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo