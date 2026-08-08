Ondata di caldo record, perché Luca Mercalli consiglia di "non andare al mare d'estate": la spiegazione

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’ondata di caldo record che sta interessando l’Italia non fa sconti, neanche al mare. E Luca Mercalli, famoso climatologo nonché presidente della Società Meteorologica Italiana, lo sa bene tanto da lanciare un appello che alle prime appare “strano”: “Paradossalmente, sarebbe meglio non andare al mare d’estate, e andarci a maggio e giugno”. Il perché è presto detto, in quanto tutto dipenderebbe dalla temperatura raggiunta dall’acqua che, come spiegato dallo stesso studioso, è più fresca nel periodo indicato per poi innalzarsi e mantenersi “rovente” nel corso della stagione calda.

Il problema del calore del mare

Intervistato dal Fatto Quotidiano, Luca Mercalli ha cercato di dare una spiegazione di un fenomeno a molti “sconosciuto”. L’idea di andare al mare d’estate per trovare refrigerio e prendere una boccata d’aria fresca rispetto al caldo della città, infatti, non sempre dà i suoi frutti.

Questo perché, ha spiegato il climatologo, il mare è un “gigantesco volano termico” in quanto impiega tanto a scaldarsi per poi mantenere la temperatura per mesi.

ANSA

Per questo motivo, se le acque toccano i 30 gradi, le temperature si alzano anche sulla costa.

“Se il mare arriva a 30 gradi, le minime nelle zone costiere sono elevatissime”, ha spiegato.

Perché “non andare al mare d’estate” per Luca Mercalli

Di conseguenza, ha sottolineato, l’estate non è di certo il periodo migliore per andare in vacanza in spiaggia.

Questo perché, come detto da Mercalli al Fatto Quotidiano, le temperature raggiunte dal mare sono elevate nel periodo che va da giugno a settembre.

Il climatologo, quindi, si è sbilanciato: “Paradossalmente, sarebbe meglio non andare al mare d’estate, e andarci a maggio e giugno, quando le acque sono ancora fresche in seguito all’inverno”.

Cosa fare contro le ondate di caldo

Nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano, Mercalli ha cercato anche di dare delle soluzioni per combattere il gran caldo. Non solo quotidiane, ma soprattutto piani da attuare per cercare di abbassare le temperature in città e non solo, perché “non è vero che non possiamo più fare niente“, come previsto da Mario Giuliacci.

“Possiamo almeno evitare di peggiorare, ecco, questo sì: il clima resterà compromesso per secoli e forse millenni, ma possiamo fermare un aumento di temperatura pericoloso per la specie umana”, ha detto il climatologo, spiegando quelle che potrebbero essere le vie alternative.

Quali? Un esempio potrebbe essere quello di piantare più alberi, anche se non è una soluzione decisiva in quanto abbasserebbero le temperature di soli due gradi in città.