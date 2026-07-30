Ondata di caldo sull'Italia, inizio di agosto rovente con bollino rosso in 19 città secondo le previsioni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’anticiclone africano non dà tregua all’Italia. Dopo una fugace interruzione da parte di una bolla di bassa pressione passeggera, l’ondata di caldo torna a imperversare da Nord a Sud con le temperature verso nuovi picchi. Si tratta della quarta fiammata di afa estrema che sta investendo la Penisola dall’inizio di questa estate, candidata a essere una delle più calde di sempre, e che ha fatto scattare il bollino rosso in numerose città.

Le previsioni in Italia

La canicola torna a stringere nella morsa tutto il Paese arrivando a temperature fino a 7-8 gradi oltre la media, toccando anche massimi 40-41°C entro il quest’ultimo fine settimana di luglio.

Nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute sono tre le città con il bollino rosso nella giornata di giovedì 30 luglio, Campobasso (in allerta massima già dal 28 luglio e fino all’1 agosto) Perugia e Rieti, mentre 16 sono in arancione: Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

ANSA

Le città in bollino rosso

Delle 27 città prese in esame dal monitoraggio degli esperti della Sanità, 11 sono i bollini rossi attesi venerdì 31 luglio, passando a 19 nella giornata di sabato 1 agosto: Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Il mese si aprirà con temperatura in continuo aumento al Nord, dove toccheranno i 37-39°C, senza escludere picchi anche a 40°C.

Un livello che secondo le attese sarà raggiunto nel Centro Italia, con 38-40°C previsti in particolare a Firenze e in determinate zone di Roma, così come in Puglia, con le altre regioni meridionali e le Isole, che si dovrebbero attestare sui massimi di 34-36°C.

I rischi per la salute dell’ondata di caldo

Come sottolineato dal ministero della Sanità, le ondate di calore sono uno dei fenomeni meteorologici più pericolosi per la salute pubblica, a causa dei rischi di disidratazione e dei colpi di calore che possono aggravare patologie cardiovascolari e respiratorie, soprattutto tra anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza e persone affette da malattie croniche.

Tra le principali cause del caldo estremo nelle città rientra la cementificazione eccessiva che fa salire le temperature a livelli ancora più alti.

Un fattore che diverse città nel mondo, da Los Angeles a Milano, stanno cercando di mitigare con diverse soluzioni innovative, riguardanti in particolare l’asfalto.

Insieme al calcestruzzo, il bitume con cui sono lastricate le strade assorbe e sprigiona calore durante tutta la giornata, ed è per questo che sono in corso in molti centri urbani progetti di depavimentazione, per sostituire il materiale.

Esempi più emblematici arrivano da Doha o Los Angeles, dove le amministrazioni hanno iniziato a dipingere le strade di blu, o di una speciale vernice bianca in California, per abbassare la temperatura della superficie e ridurre gli effetti del caldo estremo in città.