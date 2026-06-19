Ondata di caldo sull'Italia, secondo Pregliasco si rischiano migliaia di morti tra anziani e persone fragili

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In Italia, nei prossimi giorni, proseguirà l’ondata di caldo e le temperature continueranno ad aumentare arrivando a sfiorare in alcune zone i 40 gradi. Una situazione da allarme rosso che, come spiegato dal professore Fabrizio Pregliasco, potrebbe causare diversi morti tra le persone anziane e fragili. “Non è allarmismo, ma epidemiologia”, ha sottolineato il direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano – La Statale.

Italia nella morsa dell’ondata di caldo, si rischiano molti morti: parla Fabrizio Pregliasco

“Un’ondata di caldo con temperature di 37-40 gradi per oltre due settimane non è soltanto un disagio: è un problema di salute pubblica. Il vero nemico sono le notti tropicali, con minime sopra i 25 gradi, che impediscono all’organismo di recuperare”, ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, come riferito dall’AGI.

Il professore ha ricordato che ci potrebbero essere conseguenze funeste sulla salute di molti cittadini a causa delle temperature elevate che dovrebbero attanagliare la Penisola probabilmente fino ai primi di luglio.

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“Le esperienze registrate in Italia e in Europa – ha ricordato Pregliasco – dimostrano che eventi di questo tipo possono determinare un eccesso di mortalità che va da alcune centinaia fino a diverse migliaia di decessi aggiuntivi, soprattutto tra anziani, fragili e persone affette da patologie croniche”.

“Non è allarmismo, ma epidemiologia. Il cambiamento climatico non è più soltanto una questione ambientale: è ormai una delle principali sfide per la sanità pubblica”, ha concluso il medico.

Weekend da bollino rosso

Una massa d’aria in risalita dall’Algeria sta invadendo l’Europa. Gli esperti prevedono che si spingerà fino alla Danimarca. L’anticiclone porterà caldo con temperature elevate in Italia per il resto del mese di giugno.

Secondo quanto riferito da “3BMeteo”, il weekend alle porte sarà torrido: sabato 20 giugno si toccheranno i 39°C in Toscana. Scattano i bollini rossi per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino.

L’allerta arancione si estende a Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Roma e Verona. In giallo gran parte del Centro-Sud e delle coste (Ancona, Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Venezia, Viterbo). Una sola città verde: Cagliari.

Anche domenica 21 giugno il caldo non darà tregua. È il giorno del probabile picco termico, con massime di 36/38°C in pianura al Nord, 39°C in Toscana e 37°C in Umbria e nel Lazio.

Lunedì 22 giugno sarà un’altra giornata infernale con massime a 39°C a Bologna e Firenze, 38°C a Roma e 37°C a Milano e in tutta la Val Padana. Stesse temperature si avranno nelle aree interne di Lazio, Campania, Puglia e Basilicata. Attese punte fino a 40°C nell’entroterra della Sardegna.

Quanto durerà il caldo: le previsioni

L’ondata di calore dovrebbe mantenersi stabile fino alla fine della prossima settimana. Potrebbero svilupparsi temporali di calore pomeridiani sui rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sporadici eventi nelle pianure limitrofe, in particolare al Nord.

Gli esperti ritengono che potrebbe esserci un calo delle temperature a partire dalla metà della settimana successiva.