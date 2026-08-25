Ondata di calore e previsioni meteo settembre, Luca Mercalli: "Al Sud ancora caldo e picchi oltre 40 gradi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Luca Mercalli avverte che il caldo non è finito: al Centro-Sud resta il rischio ondata di calore con possibili nuovi picchi oltre i 40 gradi. Il 2026 potrebbe essere tra le estati più calde mai registrate, mentre la crisi climatica mette sotto pressione agricoltura e viticoltura. Per Mercalli servono adattamento e una nuova transizione energetica.

Luca Mercalli, nuova ondata di caldo al Sud

L’estate 2026 non sembra intenzionata a mollare la presa. A fare il punto sulla situazione è stato Luca Mercalli, intervenuto a “In Onda”, dove ha spiegato che la fase più intensa delle temperature elevate si è attenuata ma soltanto al Nord, mentre il Centro e soprattutto il Sud Italia si preparano a una nuova escalation.

Secondo il meteorologo e climatologo, nei prossimi giorni le temperature potrebbero tornare diffusamente oltre la soglia dei 40 gradi, con possibili punte ancora più elevate. “È finita soltanto al nord Italia perché al centro, ma soprattutto al sud Italia, si rinforza in questi giorni una nuova ondata di caldo” ha spiegato. “Quindi andremo ad aggiungere un’altra settimana di canicola a quest’estate che ormai ha vinto la palma dell’estate più calda di sempre”.

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Il climatologo non esclude inoltre nuovi record locali. Al Sud, in particolare, il termometro potrebbe arrivare a 43 gradi, prolungando una stagione già segnata abbondantemente da valori estremi.

Agricoltura in affanno per il caldo

Uno degli effetti più visibili del cambiamento climatico riguarda l’agricoltura. Mercalli ha commentato anche i casi definiti di “vendemmia tropicale”, spiegando che il settore agricolo non è stato colto di sorpresa: per far fronte all’aumento delle temperature, alcuni produttori stanno modificando la collocazione dei vigneti, cercando altitudini maggiori e orientamenti che in passato erano considerati poco adatti alla coltivazione della vite.

I versanti esposti a sud, tradizionalmente privilegiati in territori vocati alla produzione vinicola come Toscana e Langhe, possono infatti diventare “troppo caldi e secchi” ha spiegato il climatologo. La vite viene sottoposta a uno stress crescente e diventa quindi necessario cercare condizioni climatiche più favorevoli.

Mercalli sottolinea però che l’adattamento non può essere lasciato esclusivamente alle decisioni dei singoli agricoltori. “È chiaro che serve un’azione coordinata a livello nazionale” ha ammonito. “Non possiamo lasciare nelle mani di un singolo agricoltore questo tipo di adattamento, che effettivamente sta già avvenendo”.

La prospettiva futura è ancora più delicata. Se il riscaldamento dovesse continuare secondo le attuali dinamiche, secondo il meteorologo alcune delle aree oggi considerate ideali per la viticoltura potrebbero perdere progressivamente questa caratteristica.

La soluzione passa dalla transizione energetica

Parlando di soluzioni, Mercalli ha richiamato gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi del 2015, ricordando che le indicazioni fondamentali per affrontare il problema climatico sono già disponibili.

Il climatologo ritiene necessario accelerare la transizione energetica attraverso investimenti nelle fonti rinnovabili e nella riqualificazione degli edifici. Ma fra i vari accorgimenti da applicare subito, sceglie di sottolineare la necessità di una diversa gestione del metano.

“È tra 30 e 80 volte più potente come gas serra rispetto alla CO2” ha evidenziato. “Quindi tagliando le perdite di metano dai gasdotti, dagli allevamenti animali, da altre attività industriali, abbiamo la possibilità di togliere un gas serra molto più potente rispetto alla CO2 e intanto lavoriamo anche con la transizione energetica per introdurre più rinnovabili”.