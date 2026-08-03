Ondata di calore in Italia con 25 città da bollino rosso per 3 giorni, consigli di Bassetti sul condizionatore

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’ondata di calore che sta colpendo l’Italia non accenna a diminuire: 25 città (su 27) da bollino rosso da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto costringono a trovare soluzioni per lenire gli effetti della canicola. L’aria condizionata è lo strumento principale, Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, ha sottolineato come il suo utilizzo sia necessario per alcune categorie di persone, come ad esempio i più fragili.

Le 25 città col bollino rosso

Lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 agosto ci saranno 25 città col bollino rosso, ossia:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genov

Latina

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

I consigli di Bassetti sull’aria condizionata

Matteo Bassetti, nella puntata di Agorà Estate andata in onda lunedì 3 agosto, ha ricordato l’importanza di conservare i farmaci anche mettendoli in frigo, "non è un errore, le alte temperature rischiano di fare dei danni".

E ancora: "Non aspettare di avere sete: bere almeno 1,5 litri di acqua a temperatura ambiente e non uscire di casa nelle ore più calde, tenendo finestre chiuse perché è quasi un danno aprirle. Così, quel poco di refrigerio che entra di notte resta nelle nostre case".

Infine, sull’aria condizionata, "dovremmo incentivare l’uso dei condizionatori per le persone più fragili. Con l’aria condizionata, il sonno, che è la miglior medicina della nostra vita, riesce a essere maggiormente conciliante. Deve’essere usata con intelligenza, se mettiamo 21 gradi diventa un problema anche fisico: bastano temperatue di 25-26 gradi, con funzione di deumidificazione. Chiaramente si alzano i consumi, c’è l’inquinamento… ma con queste temperature, per alcune categorie è difficile stazionare in alcune case".

Financial Times

Un’analisi condotta dal Financial Times evidenzia l’impatto devastante delle ondate di calore e degli incendi che stanno colpendo Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Romania. Nei soli primi due mesi della stagione estiva sono andati in fumo quasi mezzo milione di ettari, per un costo economico immediato stimato in 3,1 miliardi di euro. La cifra supera già le previsioni annue della Commissione Europea, che stimava un impatto medio di 2,5 miliardi per l’intera Unione.

Questa stima misura unicamente il costo di ripristino – ossia quanto necessario per rimboscare e riportare le aree al loro stato originario – ma il bilancio reale sarà molto più pesante:-

Impatto immediato: Imprese, famiglie e compagnie assicurative stanno ancora valutando i danni a immobili, coltivazioni e al settore turistico

Imprese, famiglie e compagnie assicurative stanno ancora valutando i danni a immobili, coltivazioni e al settore turistico Costi a lungo termine: Nei prossimi mesi peseranno il calo dei flussi turistici, l’aumento dei premi assicurativi, l’inapplicabilità delle polizze per le aree a rischio e la necessità di nuovi investimenti in mezzi antincendio

Nei prossimi mesi peseranno il calo dei flussi turistici, l’aumento dei premi assicurativi, l’inapplicabilità delle polizze per le aree a rischio e la necessità di nuovi investimenti in mezzi antincendio Dati in aggiornamento: Il calcolo non include ancora appieno gli ultimi roghi in Grecia, dove il Governo ha annunciato sopralluoghi d’urgenza per quantificare i sussidi da destinare a chi ha perso casa o beni