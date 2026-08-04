Ondata di calore, in Spagna oltre 2 mila morti solo a luglio connessi al caldo: il doppio dello scorso anno

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Durante il mese di luglio, in Spagna, sono morte oltre 2.000 persone per il caldo. La rilevazione, fatta con un metodo epidemiologico, è molto più alta rispetto a quella dello scorso anno, quasi doppia. A essere vulnerabili sono soprattutto gli anziani, con più della metà delle vittime che avevano più di 85 anni. In Europa si stima che le morti in eccesso per l’ondata di calore di luglio siano state 16 mila.

2 mila morti in un mese in Spagna per il caldo

Il numero esatto delle morti in eccesso attribuibili al calore in Spagna a luglio è di 2.026 persone, il 91% in più dello stesso mese del 2025, quando ne erano morte 1.060.

La stima è stata fatta da Momo (il sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera) e si basa su un metodo cosiddetto epidemiologico. In maniera semplificata, si calcola la media storica delle morti in un mese e si guarda di quanto il dato di un singolo anno si discosta.

ANSA

Controllando per altri fattori, da malattie a singoli eventi, si possono attribuire un determinato numero di morti al calore eccessivo. Non si tratta però di vittime confermate.

Le persone più colpite dall’ondata di calore

La stima ha individuato le categorie più esposte. Le donne sono più suscettibili al calore degli uomini: 1.208 delle vittime erano di sesso femminile e le restanti 817 di sesso maschile.

Un dato che però potrebbe essere legato a quello dell’età delle vittime, visto che le donne vivono in media più a lungo degli uomini. Ben 1.944 vittime su 2.026 avevano più di 65 anni.

Di queste, 1.249 avevano più di 85 anni, a sottolineare quanto gli anziani siano la categoria più esposta alle ondate di calore.

Le morti per il caldo in Europa

Con un metodo simile, EuroMomo ha tracciato il numero di morti attribuibili al calore a livello europeo dall’inizio dell’estate sarebbe arrivato a 16 mila persone.

Il sistema europeo, secondo il comitato che coordina la preparazione e le risposte alle gravi minacce sanitarie transfrontaliere, non è ancora sufficientemente preparato ad affrontare questi eventi.

Il comitato ha sollecitato i Paesi dell’Ue a rafforzare i propri piani contro il caldo, con il coinvolgimento non solo del sistema sanitario, ma di buona parte della società civile.