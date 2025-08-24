Ondata di calore in Spagna, superati i 45 gradi e gravi incendi: a luglio più di mille morti per il caldo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Spagna ha vissuto dal 3 al 18 agosto l’ondata di caldo più intensa mai registrata: 16 giorni consecutivi con temperature record e una media di +4,6 °C rispetto agli episodi precedenti. Ondata che ha aggravato incendi devastanti e conseguenze sanitarie con oltre mille morti a luglio.

L’ondata di caldo più intensa di sempre

L’Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha definito l’ondata di caldo tra il 3 e il 18 agosto “la più intensa mai registrata”. La temperatura media ha superato di 4,6 °C gli eventi simili precedenti, battendo il record del luglio 2022.

Dal 1975 si contano 77 ondate di calore in Spagna e Baleari, sei delle quali con un’anomalia di oltre 4 °C: cinque si sono verificate dal 2019. Il periodo tra l’8 e il 17 agosto 2025 è stato il più caldo consecutivo almeno dal 1950.

ANSA Incendi e caldo record in Spagna

Incendi senza precedenti

Il caldo estremo ha alimentato roghi di proporzioni storiche, soprattutto in Galizia. Solo nella provincia di Ourense le fiamme hanno incenerito oltre 90.000 ettari, distruggendo fattorie e villaggi.

L’incendio di Larouco è il più grande mai registrato nella regione, con 30.000 ettari bruciati. La Giunta galiziana mantiene l’allerta massima, mentre in Castiglia e León restano attivi nove incendi.

A La Baña, provincia di León, il fuoco ha costretto all’evacuazione di 330 persone. Secondo Copernicus, in poche settimane sono andati in fumo oltre 400.000 ettari, il dato peggiore dal 1975.

Il bilancio delle vittime

Il caldo record non ha avuto solo effetti ambientali. Secondo i dati del Ministero della Sanità citati da RaiNews, nel solo luglio 2025 in Spagna si contano 1.060 morti attribuibili al caldo estremo, contro i 57 dello stesso mese del 2024.

Le vittime appartengono in gran parte a fasce vulnerabili: anziani, persone con patologie croniche e lavoratori esposti all’aperto. L’Aemet parla di un “chiaro segnale dell’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi” legati al cambiamento climatico.

L’estate 2025 si conferma tra le peggiori degli ultimi decenni. Quattro dei cinque mesi di agosto più caldi mai registrati risalgono agli ultimi quattro anni; il quinto resta il 2003. La persistenza del caldo, oltre a incidere sulla salute, mette sotto pressione l’agricoltura e le risorse idriche.