Ondata di calore, le previsioni di Mario Giuliacci sulla fine del caldo dopo l'ultimo picco: c'è una data

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ondata di caldo africano è all’ennesimo picco tra il 28 e il 29 agosto, con punte fino a 44°C al Sud secondo Mario Giuliacci. Il meteorologo indica tra il 1 e il 4 settembre l’arrivo della svolta, con piogge al Centro-Nord, mentre il Sud resterà ancora vittima delle alte temperature. Le previsioni suggeriscono che nel weekend il tempo resterà stabile, poi ci sarà un peggioramento da lunedì.

Ultima ondata di caldo, ecco il picco

Dopo una breve tregua registrata tra il 17 e il 22 di agosto, l’anticiclone nordafricano è tornato a rinforzarsi proprio negli ultimi giorni, portando una nuova e intensa ondata di calore su gran parte del Paese.

Secondo le analisi del colonnello Mario Giuliacci, diffuse sui suoi canali social, il picco della nuova ondata di caldo era previsto tra venerdì 28 e sabato 29 agosto, con temperature nelle zone interne di Sardegna, Sicilia e Puglia in grado di superare ampiamente i 40 gradi, arrivando secondo alcune proiezioni fino a 44°C nelle aree più esposte del Sud.

ANSA

Le previsioni di Mario Giuliacci

Il quadro tracciato dal meteorologo mostra un’Italia divisa in due velocità. Al Centro-Sud e sulle Isole l’alta pressione nordafricana continua a dominare la scena, mantenendo condizioni pienamente estive e valori termici ben sopra la norma stagionale.

Il Nord, invece, si trova ai margini di questa rimonta anticiclonica ed è più esposto a infiltrazioni di aria instabile atlantica, con temporali localizzati soprattutto sull’arco alpino e, in misura minore, sull’Emilia-Romagna.

Secondo Giuliacci, la fase più rovente è comunque ormai destinata a perdere gradualmente forza. La prima attenuazione è attesa tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, mentre la svolta più netta, con l’arrivo di nuove perturbazioni e piogge sulle regioni del Centro-Nord, potrebbe concretizzarsi tra il 1 e il 4 settembre.

Le raccomandazioni del meteorologo

Il colonnello ha comunque invitato alla prudenza nell’interpretare le tendenze a lungo raggio. “Le proiezioni non descrivono esattamente quello che accadrà” ha spiegato Giuliacci. “Ci possono dare indicazioni su quante perturbazioni coinvolgeranno il nostro Paese, per esempio. In questo caso ci dicono che la prima metà di settembre 2026 sarà decisamente calda e asciutta”.

Al Sud, infatti, il caldo dovrebbe mostrare una resistenza superiore rispetto al resto del Paese, con temperature che nei primi giorni del nuovo mese potrebbero comunque oscillare tra i 33 e i 35 gradi, mentre un cambiamento più deciso verso un clima autunnale è atteso non prima della seconda decade di settembre.

Nel breve termine, come confermano anche le previsioni dell’Aeronautica Militare, la giornata di domenica 30 agosto si manterrà ancora stabile e soleggiata su gran parte d’Italia, salvo qualche nuvolosità in aumento nel pomeriggio sui rilievi alpini e sull’Appennino emiliano-romagnolo.

Da lunedì 31 agosto, invece, il tempo inizierà a peggiorare sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali che tra martedì 1 e giovedì 3 settembre si estenderanno progressivamente anche alle regioni centro-meridionali, segnando l’avvio di una fase più instabile dopo settimane di caldo intenso.