Ondata di calore sull'Europa col "blocco Omega", allarme dell'Oms per le temperature oltre i 40 gradi

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Non dà tregua l’ondata di calore che si sta abbattendo sull’Europa che sta facendo i conti con il cosiddetto “blocco Omega“, una situazione che si verifica quando un robusto campo di alta pressione viene affiancato da due aree di bassa pressione sui due fianchi dell’anticiclone. Di per sé tale scenario è normale. Il problema, secondo gli esperti, è che è intensificato dal cambiamento climatico in corso che sta facendo schizzare le temperature. Nel frattempo l’Oms ha lanciato l’allarme, affermando che molti Paesi non sono attrezzati per affrontare simili ondate di calore.

Ondata di calore sull’Europa e “blocco Omega”, temperature alle stelle: l’allarme dell’Oms

Quando appare il “blocco Omega”, così chiamato perché ricorda la forma della lettera greca Omega Ω, i vortici sui fianchi rallentano l’evoluzione dell’anticiclone costringendolo a insistere sulle stesse aree per più tempo. Ecco spiegato il motivo delle ondate di calore in alcune zone.

L’Europa sta affrontando una crisi climatica estrema. Come ricostruito da La Repubblica, in Germania, secondo i dati dell’Istituto Robert Koch (RKI) per la salute pubblica, quest’anno sono già decedute 5120 persone per il caldo. In Francia le vittime registrate per l’ondata di calore sono oltre 2000.

ANSA

Il World Weather Attribution: “Ondata di calore mai registrata prima”

L’ondata di calore di fine giugno è stata “la più grave mai registrata”, riferiscono dal World Weather Attribution che, secondo uno studio di attribuzione, l’ha definita “praticamente impossibile” senza l’influenza dei cambiamenti climatici.

Il riferimento è alle temperature estreme registrate nei giorni scorsi: a Barcellona si è toccata la temperatura più alta degli ultimi 112 anni: quasi 41 gradi; in altre zone della Spagna sono stati sfiorati i 44. In alcune città della Francia ci sono stati 40 gradi, in Pianura Padana si è arrivati a 39.

L’Oms: “Non siamo pronti a queste condizioni”

L’Oms ha affermato che non siamo pronti a queste nuove condizioni, sottolineando che ci sono ospedali al collasso per i ricoveri, blackout, carenza di necessari rifugi climatici e mancanza di pianificazione delle città.

Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms per l’Europa, ha evidenziato che meno della metà dei Paesi europei dell’Oms dispone di piani d’azione nazionali per la salute in relazione al caldo.

Anche in Italia si prevedono altre giornate roventi. Per ora i bollini rossi emessi dal ministero della Salute sono due: il 10 luglio per Firenze e Perugia.

Ciò non significa che nelle altre aree ci sarà una situazione tranquilla. Nei prossimi giorni infatti si ipotizzano temperature torride soprattutto in Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna. Non è escluso che in alcune zone verranno di nuovo sfiorati i 40 gradi.