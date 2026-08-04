Ondata di calore sull'Italia, 27 città su 27 da bollino rosso giovedì 6 agosto: allerta massima da record

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’Italia nella morsa delle ondate di calore. Giovedì 6 agosto tutte e 27 le città monitorate dal Ministero della Salute saranno da “bollino rosso”, ovvero allerta di livello 3 (la più alta). Ma nei giorni precedenti la situazione rimane ancora critica, con 25 città su 27 al massimo livello di allerta per le ondate di calore. Un lieve calo delle temperature potrebbe arrivare da venerdì 7 agosto.

Ondata di calore prevista per giovedì 6 agosto

Nelle giornate di oggi e domani solo Messina e Reggio Calabria, tra le 27 città italiane tenute sotto controllo dal Ministero della Salute, non raggiungeranno il livello 3 di allerta per le ondate di calore.

Un fenomeno che, come spiega il ministero stesso, indica temperature molto elevate per più giorni consecutivi e spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Condizioni che possono essere rischiose per la salute della popolazione, e in particolare per anziani e bambini.

ANSA

Le 27 città da bollino rosso

La lista delle città italiane colpite dall’ondata di calore tra il 4 e il 6 agosto è stata stilata dal Ministero della Salute e pubblicata sul proprio sito. Ecco l’elenco completo:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Messina

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

In queste città le temperature saranno al di sopra delle medie stagionali e stazioneranno poco al di sotto dei 40 gradi, con le massime che in alcuni casi – per esempio nelle aree interne del Centro e nella Pianura Padana – supereranno questa soglia. A rendere ancora più critica la situazione sarà l’umidità, che aumenterà il caldo percepito, insieme alle notti tropicali, con temperature che resteranno elevate. Sulla dorsale appenninica e sulle Alpi sono previsti temporali, che però non porteranno un calo duraturo delle temperature.

Ondata di calore, da venerdì 7 agosto un parziale calo delle temperature

A partire dal 7 agosto, secondo gli esperti, nelle regioni del Nord potrebbe arrivare un primo calo delle temperature, anche se la commistione con l’aria calda molto probabilmente darà origine a temporali soprattutto sulle Alpi. Nelle regioni del Sud, invece, bisognerà aspettare la metà della prossima settimana per avere temperature più abbordabili a cominciare da Campania e Puglia.

Secondo la tabella del Ministero della Salute, un livello di allerta 3 indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

A questo link del Ministero della Salute sono presenti consigli su come affrontare le ondate di calore.