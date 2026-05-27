Ondata di calore sull'Italia, bollino rosso in diverse città: a Milano c'è chi si tuffa nel Naviglio, il video

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Con le prime ondate di calore, arrivano i primi tentativi di refrigerio che, a volte, diventano anche virali. Ad inaugurare la stagione del gran caldo, eccezionalmente a fine maggio, sono due persone che hanno deciso di tuffarsi nelle acque del Naviglio. Un gesto da non emulare perché vige il divieto di balneazione.

Si tuffa nel Naviglio a Milano

Continua la morsa di calore in tutta Italia e che sta caratterizzando gli ultimi giorni di maggio.

A causa del caldo, c’è chi ha pensato di trovare refrigerio in modo “alternativo”.

È diventato virale un video di due persone che hanno deciso di tuffarsi nella Darsena di Milano.

Ad aggiungere i dettagli della notizia diffusa dall’Ansa, Quotidiano Nazionale riporta che sarebbe un turista che, dopo un tuffo con capriola, ha abbozzato anche una nuotata.

Divieto di balneazione nei Navigli, le multe

Come riporta La Repubblica, è in vigore il divieto di balneazione nei Navigli.

Un bagno nella zona della Darsena può portare ad una sanzione che va da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 3.098 euro.

Nel 2024 vennero piazzati dei cartelli di divieto di nuoto e quindi di entrata in acqua in Darsena, nei Navigli e in tutti i canali che ci sono tra Milano e l’hinterland.

L’iniziativa faceva parte della campagna con la quale il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi.

Un modo per ricordare a tutti il divieto di balneazione per motivi di sicurezza.

Ondata di calore in Italia, la situazione

Il caldo nei prossimi giorni interesserà soprattutto la Pianura Padana e parte del Centro Italia.

Tra le città considerate più esposte all’ondata di calore ci sono Bologna, Firenze, Torino e Roma.

I meteorologi parlano di uno sbalzo termico particolarmente brusco rispetto alle settimane precedenti, caratterizzate da temperature più fresche e instabili.

Secondo iLMeteo.it, i termometri potrebbero toccare “picchi di 36°C a Pavia, Piacenza, Cremona e Modena”, mentre gran parte del Nord Italia registrerà temperature tra i 34 e i 35 gradi.

In particolare, il caldo intenso interesserà anche Milano, Verona, Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Forlì.

Secondo gli esperti, si tratta di temperature fino a 8-9 gradi superiori rispetto alle medie tipiche di questo periodo dell’anno.

Il Ministero della Salute ha segnalato bollino arancione in 14 città italiane, tra cui Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia.