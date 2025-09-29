Ondata di freddo sull'Italia a ottobre col vortice ciclonico dalla Russia, maltempo e temperature in picchiata

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’inizio dell’autunno porta con sé un cambio di passo sotto il profilo del meteo: l’Italia si prepara a vivere un brusco cambiamento climatico. Tra l’1 e il 6 ottobre, infatti, è attesa la prima vera ondata di freddo della stagione, con l’arrivo di un vortice ciclonico carico di aria gelida proveniente dalla Russia.

Arriva il freddo sull’Italia

Secondo gli esperti de ilMeteo, a partire da martedì sera (30 settembre) un nucleo di aria fredda continentale si avvicinerà minacciosamente al nostro Paese, accompagnato da venti di Bora in intensificazione.

E da mercoledì 1° ottobre la situazione peggiorerà sensibilmente: piogge e instabilità colpiranno gran parte del Nord e il versante adriatico del Centro, mentre le temperature crolleranno su tutta la penisola.

IPA

Il calo termico sarà netto: nelle città del Nord come Torino, Milano, Bologna e Firenze si potranno registrare minime sui 7-8 gradi, mentre nei fondovalle alpini (ad esempio a Bolzano) si scenderà fino a 3-4 gradi.

Anche al Centro-Sud il freddo si farà sentire, amplificato da cieli grigi, piogge e venti tesi dai quadranti nordorientali che accentueranno l’effetto windchill, ovvero la sensazione di freddo percepito.

Le zone più penalizzate sul fronte meteo saranno le regioni adriatiche e meridionali, mentre il resto del Paese vivrà un raffreddamento generalizzato, con valori termici più tipici della fine di ottobre o, in alcuni casi, quasi invernali.

Solo verso il fine settimana e l’inizio della prossima si intravede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in graduale ripresa.

Meteo, ondata di freddo anomala

Ma quanto è raro un episodio simile a inizio ottobre? Secondo 3BMeteo, questa irruzione di aria fredda rappresenta un evento fuori dall’ordinario sia per tempistica che per intensità.

I valori scenderanno fino a 10 gradi al di sotto delle medie climatologiche del periodo, configurando una situazione insolita e statisticamente poco frequente, come evidenziato anche dall’EFI (Extreme Forecast Index) elaborato dal centro europeo ECMWF.

Le anomalie più marcate si concentreranno sui Balcani, la Grecia e il Centro-Sud Italia, dove il raffreddamento sarà particolarmente evidente. La precocità e la forza di questa ondata rendono l’evento degno di nota: non è comune assistere a un calo termico così brusco nei primissimi giorni di ottobre.

Il freddo come eccezione al riscaldamento climatico

Il freddo che sta per arrivare non contraddice le tendenze del surriscaldamento climatico. Sembra controintuitivo, ma in realtà si tratta di una conferma: oggi le ondate di freddo, pur continuando a verificarsi, diventano sempre più rare ed episodiche, mentre quelle di caldo estremo si ripetono con maggiore frequenza nel corso della stessa stagione.

La mappa delle anomalie relative alla temperatura mostra una asimmetria: mentre l’Europa e parte dell’Asia sperimenteranno condizioni insolitamente fredde, vaste aree del pianeta continueranno a registrare valori sopra la norma. In questo scenario, dunque, un’irruzione fredda precoce e intensa come quella di inizio ottobre rappresenta l’eccezione, non la regola.