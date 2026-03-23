Ondata di freddo sull'Italia con tracollo termico, tempeste di vento e neve a bassa quota a fine marzo
Ondata di freddo in arrivo sull'Italia a fine marzo: tracollo termico, neve a bassa quota e venti di tempesta. Quando arriva il gelo e quali saranno le zone più colpite
Un brusco colpo di coda dell’inverno sta per investire l’Italia. A fine marzo, la primavera subisce una brusca battuta d’arresto a causa di un’ondata di freddo artico che porterà un tracollo termico verticale, tempeste di vento e neve fino a quote collinari. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di un ciclone che scatenerà condizioni di maltempo shock su gran parte della Penisola.
- Quando arriva il freddo polare?
- Le zone più colpite: neve e tempeste di vento
- Quanto durerà il maltempo?
- Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta
Quando arriva il freddo polare?
L’irruzione d’aria gelida inizierà a farsi sentire con un calo delle temperature che potrà toccare i 10-15 gradi in meno rispetto alle medie stagionali.
Il picco è atteso tra le giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, quando il ciclone si posizionerà stabilmente sul Mediterraneo centrale.
Le zone più colpite: neve e tempeste di vento
L’ondata di freddo non sarà omogenea, ma colpirà con particolare intensità alcune regioni:
- Nord Italia: temperature vicine allo zero anche in pianura e possibili gelate tardive dannose per l’agricoltura;
- Centro e Adriatiche: venti di bora e tramontana con raffiche fino a 80-100 km/h. La neve farà la sua comparsa sull’Appennino a quote insolitamente basse per il periodo (anche sotto i 400-500 metri);
- Sud e Isole: forti temporali e sensibile calo termico, con mari molto mossi o agitati.
Quanto durerà il maltempo?
Secondo le ultime proiezioni, questa ondata di freddo “shock” ci accompagnerà per almeno 3-4 giorni. La primavera resterà in ritardo ancora per un po’, con una lenta risalita delle temperature prevista solo a partire dal prossimo weekend.
|Fenomeno Meteo
|Intensità
|Aree Interessate
|Tracollo Termico
|Alto (-12°C)
|Tutta Italia
|Neve
|Bassa quota
|Appennino e Nord-Est
|Vento
|Tempesta
|Coste Adriatiche e Isole
Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta
Gli esperti di 3bMeteo, rispetto alle previsioni di Pasqua e Pasquetta, sottolineano l’incertezza: mancano ancora tanti giorni e le precipitazioni potrebbero mantenersi localmente sopra la media, soprattutto al Centro-Sud, accompagnate da temperature generalmente inferiori ai valori tipici del periodo.
Si tratta però di indicazioni di massima, che andranno confermate man mano che si avvicineranno i giorni di Festa.
Lo scenario più probabile è quello di una fase primaverile dinamica, con passaggio di sistemi perturbati e una difficoltà dell’anticiclone a imporsi in modo duraturo sul Mediterraneo.