Ondata di freddo sull'Italia, nel paese natale di Jannik Sinner temperature crollate sotto lo zero
Complici le masse d’aria russe, una brusca ondata di freddo ha colpito l’Italia nelle ultime ore: in diverse località, le minime sono scese sotto lo zero
Una brusca ondata di freddo ha colpito l’Italia nelle ultime ore, complici alcune masse d’aria gelida provenienti dalla Russia. Tra le località più colpite dalle basse temperature, il Nord e il versante adriatico. In Abruzzo e Alto Adige le minime sono scese anche sotto lo zero, con picchi di -6 gradi nel paese natale di Jannik Sinner. Nel weekend, comunque, è previsto un miglioramento.
Ondata di freddo sull’Italia
A causa di masse d’aria fredda di origine russa, nelle ultime ore una brusca ondata di freddo si è abbattuta sull’Italia.
Sono interessate soprattutto le Regioni del Mediterraneo centrale, dove le temperature registrate sono inferiori rispetto a quelle della media stagionale.
In diverse località, le temperature scenderanno sotto lo zero
In realtà, il brusco calo delle temperature è iniziato già mercoledì al Nord e sul versante adriatico. Tuttavia, tra giovedì 2 e venerdì 3 si è registrata un’ulteriore diminuzione.
Secondo Il Mattino, tra il 2 e il 3 ottobre sul versante adriatico e in Pianura Padana le massime potranno variare tra i 16 e i 18°C. In Val Padana e nelle zone interne dell’Italia centrale, invece, le minime potranno raggiungere i 6-8 °C.
Non sono escluse gelate notturne nelle regioni appenniniche tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre.
Temperature sotto lo zero in Alto Adige: -6 gradi nel paese di Sinner
L’ondata di freddo in Italia porterà basse temperature soprattutto a L’Aquila, dove la temperatura minima toccherà i 2°C venerdì e 0°C sabato.
Crollo delle temperature anche a Roccaraso, che potrebbe toccare i -7°C sabato mattina, Campitello Matese (0/-1°C) e Capracotta (-1°C).
Tra le località dove le temperature scenderanno sotto lo zero anche l’Alto Adige.
Secondo l’AGI, nella mattinata del 3 ottobre sono state registrate temperature sotto lo zero a Brunico e Dobbiaco. Nel paese natale di Jannik Sinner, Sesto Pusteria, la temperatura è scesa a -6 gradi nella notte.
Le previsioni per il weekend
La situazione dovrebbe però migliorare nel weekend. L’ondata di freddo che ha colpito la Penisola, infatti, dovrebbe spostarsi verso i Balcani.
Al contempo, un campo di alta pressione proveniente dall’Europa occidentale potrebbe espandersi verso l’Italia.
Tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre, quindi, ci si aspetta una ripresa delle temperature su tutta la Penisola, soprattutto durante il giorno.