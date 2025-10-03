Ondata di freddo sull'Italia, nel paese natale di Jannik Sinner temperature crollate sotto lo zero

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Una brusca ondata di freddo ha colpito l’Italia nelle ultime ore, complici alcune masse d’aria gelida provenienti dalla Russia. Tra le località più colpite dalle basse temperature, il Nord e il versante adriatico. In Abruzzo e Alto Adige le minime sono scese anche sotto lo zero, con picchi di -6 gradi nel paese natale di Jannik Sinner. Nel weekend, comunque, è previsto un miglioramento.

Ondata di freddo sull’Italia

A causa di masse d’aria fredda di origine russa, nelle ultime ore una brusca ondata di freddo si è abbattuta sull’Italia.

Sono interessate soprattutto le Regioni del Mediterraneo centrale, dove le temperature registrate sono inferiori rispetto a quelle della media stagionale.

iStock

In diverse località, le temperature scenderanno sotto lo zero

In realtà, il brusco calo delle temperature è iniziato già mercoledì al Nord e sul versante adriatico. Tuttavia, tra giovedì 2 e venerdì 3 si è registrata un’ulteriore diminuzione.

Secondo Il Mattino, tra il 2 e il 3 ottobre sul versante adriatico e in Pianura Padana le massime potranno variare tra i 16 e i 18°C. In Val Padana e nelle zone interne dell’Italia centrale, invece, le minime potranno raggiungere i 6-8 °C.

Non sono escluse gelate notturne nelle regioni appenniniche tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre.

Temperature sotto lo zero in Alto Adige: -6 gradi nel paese di Sinner

L’ondata di freddo in Italia porterà basse temperature soprattutto a L’Aquila, dove la temperatura minima toccherà i 2°C venerdì e 0°C sabato.

Crollo delle temperature anche a Roccaraso, che potrebbe toccare i -7°C sabato mattina, Campitello Matese (0/-1°C) e Capracotta (-1°C).

Tra le località dove le temperature scenderanno sotto lo zero anche l’Alto Adige.

Secondo l’AGI, nella mattinata del 3 ottobre sono state registrate temperature sotto lo zero a Brunico e Dobbiaco. Nel paese natale di Jannik Sinner, Sesto Pusteria, la temperatura è scesa a -6 gradi nella notte.

Le previsioni per il weekend

La situazione dovrebbe però migliorare nel weekend. L’ondata di freddo che ha colpito la Penisola, infatti, dovrebbe spostarsi verso i Balcani.

Al contempo, un campo di alta pressione proveniente dall’Europa occidentale potrebbe espandersi verso l’Italia.

Tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre, quindi, ci si aspetta una ripresa delle temperature su tutta la Penisola, soprattutto durante il giorno.